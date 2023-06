Des lacs contaminés par des espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de lacs contaminés par des espèces envahissantes ne cesse d’augmenter au Québec, et le Bas-Saint-Laurent n’y fait pas exception.

La moule zébrée et le myriophylle à épis continuent de se propager, c’est le cas dans le lac Témiscouata tout près de Rivière-du-Loup et le lac du Gros-Ruisseau, à quelques kilomètres de Mont-Joli.

Les organismes de la région comptent sur la sensibilisation pour convaincre les plaisanciers de respecter les bonnes pratiques.

«De laver l’embarcation, que ce soit une planche à pagaie, un canoë, un kayak, ou un bateau à moteur qui est le plus important vecteur de transmission, l’inspecter, vider l’eau dans la cale du bateau, puis répéter ces actions-là, explique la biologiste coordonnatrice de projets et responsable du PDE, Raphaële Terrail.

Elle ajoute que le lavage s’applique à toutes les embarcations.

Certains riverains et plaisanciers souhaiteraient des mesures plus sévères pour empêcher la mobilité des embarcations entre les lacs, mais Raphaële Terrail croit plutôt que la clé passe par la sensibilisation.

«Si tout le monde est conscient des risques quand on se déplace d’un lac à l’autre et qu’on veut continuer à profiter de ces lacs-là, [...] il faut les protéger, il faut faire attention à ce qu’on introduit et ce qu’on ne veut pas introduire», dit-elle.