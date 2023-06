Éducation: ensemble on peut y arriver!

Une autre année scolaire tire à sa fin. Même si cette dernière a été parsemée d’embûches, d’enjeux de toutes sortes et de scandales, il ne faut pas oublier de souligner le positif. Beaucoup d’encre a coulé lors de la dernière année scolaire pour souligner et dénoncer les ratés du système, mais malgré cela une véritable armée de gens (enseignants, directions, personnel de soutien, personnel administratif, parents, bénévoles et élèves) se démène au quotidien pour faire vivre à nos jeunes une expérience scolaire de haute qualité. Prenons donc le temps de remercier tous ceux et celles qui s’impliquent de près ou de loin dans la réussite de nos jeunes.

Quand on regarde nos tout petits “graduer” de la garderie et s’impatienter de commencer l’école des grands, nos préados se préparer à la transition vers le secondaire ou même nos plus grands qui s’apprêtent à fêter l’obtention de leur diplôme et la douce entrée dans le monde adulte, on ne peut s’empêcher de sourire à toutes les merveilleuses choses qui se passent dans nos écoles au quotidien.

Alors que l’accès à une éducation de qualité n’est pas un acquis partout sur notre planète, prenons quelques secondes pour se rappeler la chance que nos enfants ont d’avoir accès à un système éducatif certes imparfait, mais quand même de grande qualité.

Enjeux

La dernière année nous a permis de mettre en lumière plusieurs enjeux qui affligent notre réseau d’éducation public. Plusieurs ont offert de mettre l’épaule à la roue afin d’aider notre gouvernement à redresser notre système. Le gouvernement sera-t-il ouvert à écouter de nouvelles voix?

Malgré ces enjeux, les élèves québécois performent très bien lorsqu’on se compare à l’international et il importe de le souligner. En dépit des difficultés vécues dans le réseau, nous devons demeurer fiers de notre système d’éducation tout en continuant de travailler ensemble d’arrache-pied à l’améliorer continuellement.

Les problèmes soulignés dans la dernière année ne seront certainement pas tous réglés lors de la rentrée 2023. Avec la négociation entre le gouvernement et le secteur public, la prochaine année scolaire ne sera probablement pas de tout repos.

Néanmoins, je suis d’avis qu’en prenant le temps d’identifier les problèmes qui surgissent en cours de route et en réfléchissant à des solutions réalistes et constructives, il est possible de poursuivre la quête d’un meilleur système éducatif.

L’union fait la force

Plutôt que de travailler en silo en cherchant à servir uniquement nos propres intérêts, prenons le temps de nous parler et surtout de nous écouter. En collaborant tous ensemble et en ayant toujours la réussite des élèves au cœur de nos préoccupations, il est possible de mettre de l’avant des idées novatrices qui sauront rallier les politiciens, les professionnels du réseau, les parents et les élèves.

Dans une société moderne basée sur une économie du savoir, nous devons travailler ensemble afin d’offrir un avenir prospère à nos enfants.

Je suis reconnaissant de l’apport collectif de nos collègues, des parents et des élèves à la réussite de notre système éducatif.

Profitons de cet été pour recharger nos batteries et retrouvons-nous à la rentrée 2023, prêts à affronter une nouvelle année scolaire remplie de défis, mais aussi de bons coups!

Nous sommes nombreux à croire et à travailler à une éducation de qualité pour tous. Nous sommes prêts à y travailler collectivement. Qui se joindra au mouvement?

PHOTO MARTIN ALARIE

Simon Landry, Enseignant de la région métropolitaine