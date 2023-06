Fin de la première année du Lab-École de Québec

Les 320 élèves du Lab-École de Québec ont célébré jeudi la fin d'année scolaire, une occasion pour la direction de réaliser le bilan de cette première année d'ouverture de cette école de nouvelle génération.

«On est pas mal fier parce que toute l'année on a su voir les étoiles dans les yeux des enfants [...] Ce n'est pas parfait, mais on apprend ensemble et on avance ensemble», a souligné la directrice de l'école Chantale Poirier.

Le Lab-École met de l'avant l'utilisation des espaces au profit de la pédagogie. L'objectif, selon la direction, est de sortir des classes et d'utiliser les espaces communs comme la cuisine.

«On a découvert cet environnement, puis il y a eu des défis dans les déplacements. Quand l'hiver est arrivé, on s'est dit “comment maximiser les déplacements et les espaces entre autres à l'extérieur”», a-t-elle ajouté.

Tout au long de l'année, les élèves ont appris les mathématiques, les sciences et le travail d'équipe grâce à des ateliers de cuisine.

TVA NOUVELLES

«On a vu ce qui fait lever un gâteau. Nos sciences ont été différentes, nos maths ont été différentes parce que j'ai le concret devant moi», a expliqué Ruth Gendron, professeure de 6e année au Lab-École.

Même si le bilan des résultats scolaires n'est pas encore sorti, la professeure remarque une «réussite d'engagement et de fierté» chez ses élèves.

«C'est quand même le fun, c'est vraiment beau. Il y a de la cuisine et plusieurs activités cool», a affirmé Jeanne, une élève de 6e année.

«Ça finit vraiment bien le primaire, mais ça déstabilise un peu», a souligné pour sa part le jeune Léonard.

Quatre autres Lab-École verront le jour prochainement au Québec, mais il n'est pas prévu d'en développer d'autres ensuite selon le ministre de l'Éducation.

«Notamment pour des raisons de coûts. Honnêtement, ce sont des écoles qui coûtent pas mal plus cher. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder juste le coût de l'école. Il faut regarder comment ces écoles-là nous ont inspiré pour l'école nouvelle génération qu'on va voir un peu partout dans le paysage québécois dans les années qui viennent», a indiqué le ministre de l’Éducation Bernard Drainville.

TVA NOUVELLES

Un protocole de recherche sera lancé dès l'an prochain pour mesurer l'impact de ces espaces sur la réussite scolaire des élèves.