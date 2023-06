Harry Styles arrête son concert pour laisser une femme enceinte aller aux toilettes

Harry Styles a interrompu son concert à Cardiff pour laisser une femme enceinte aller aux toilettes afin qu'elle ne rate pas le spectacle.

L'ancienne star des One Direction se produisait au Principality Stadium dans le cadre de sa tournée mondiale lorsqu'il a remarqué la future mère, Sian, et son partenaire Elliot dans la foule. Lors d'une pause dans le spectacle, le couple avait jeté une tasse sur la scène sur laquelle était écrit « donne un prénom à notre bébé ». Le chanteur de 29 ans a ainsi accepté de les aider.

Avant de prendre sa décision sur le prénom, l'interprète d'As It Was a mis le concert en pause pendant que Sian utilisait les toilettes, pour s'assurer qu'elle ne manquerait rien du show. Harry Styles a ainsi annoncé à ses fans : « Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est important que Sian aille faire pipi, n'est-ce pas ? »

En attendant le retour de Sian, il a discuté avec la foule et a même parlé à un fan du contrôle technique de sa voiture. Lorsqu'il a repéré la future mère qui reprenait sa place, il lui a demandé plus de détails sur son bébé et les options envisagées pour le prénom. Il a ensuite demandé à la foule de l'aider à choisir entre les quatre options. Les prénoms étaient : Stevie, Harley, Rafe et Caleb. C'est Stevie qui a reçu les acclamations les plus fortes.

Au cours du même concert, une autre fan a demandé l'aide de la star britannique. La spectatrice a brandi une pancarte qui disait : « Harry, je suis gay, aide-moi à faire mon coming-out. »

Il a répondu de manière comique à la fan : « Alicia, je pense que tu viens de le faire. » Il s'est ensuite enveloppé dans un drapeau de la Pride, qu'il sort souvent lors de ses concerts.

Harry Styles est actuellement en plein de milieu de sa tournée mondiale qui se joue à guichets fermés. Il doit se produire le 24 juin à Werchter, en Belgique, le groupe Wet Leg assurant sa première partie.