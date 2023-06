Itinérance et toxicomanie dans le Village: une quarantaine de ressources supplémentaires

La mairesse de Montréal Valérie Plante a présenté jeudi matin au parc de l’Espoir son plan d’action afin de lutter contre l’itinérance et la toxicomanie dans le Village.

Ce véritable fléau force plusieurs commerçants du quartier, à l’angle des rues Sainte-Catherine et Papineau, à fermer leurs terrasses cette semaine pour préserver la sécurité des clients et du personnel.

Valérie Plante ne veut laisser personne derrière et souhaite que Montréal devienne un modèle en solutions humaines de cohabitation.

La mairesse a annoncé plus tôt sur Twitter qu’une quarantaine de ressources supplémentaires du SPVM seront déployées en plus du support de l’équipe de médiation et d’intervention sociale ÉMIS.

«Certains enjeux dépassent les efforts d’un seul partenaire. Il faut s’intéresser à l’accès au logement, aux services adaptés. Il faut s’intéresser aux soins de santé, dont la santé mentale. Il faut s’intéresser à la sécurité et à l’accompagnement des plus vulnérables, mais également à l’aménagement public et à la propreté», a-t-elle déclaré.

Un homme sans domicile fixe avait un mot pour la mairesse de Montréal.

«Il n’y a pas d’autres endroits où aller et comme je vous dis les toilettes publiques ne fonctionnent pas dans le coin. Il n’y a pas de logements abordables. Les listes d’attentes sont à ne plus finir», a-t-il lancé.