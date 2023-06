La plus haute tour résidentielle de la région est en construction à Lévis

Une tour de 25 étages est actuellement en construction au centre-ville de Lévis. Il s’agira du plus haut bâtiment strictement résidentiel à voir le jour jusqu’à présent dans la région de Québec.

L’Édifice Marie-Guyart à Québec possède bien 31 étages, mais son usage est réservé pour des bureaux.

La tour 2 du Complexe Jules-Dallaire dispose quant à elle de 28 étages, mais 15 étages seulement ont un usage résidentiel.

Avec Le Fitz, le développeur immobilier Pellimo souhaitait réaliser un projet en hauteur. Outre la tour de 25 étages, deux autres tours, de 21 et 19 étages, viendront se greffer au projet de 160 M$ totalisant 482 unités locatives.

La livraison de la tour la plus haute, présentement en construction à proximité de l’intersection de la route du Président-Kennedy et du boulevard Guillaume-Couture, est prévue en juin 2024.

PHOTO COURTOISIE PELLIMO

«C’est un projet que l’on fait dense et haut. Ça va être la plus haute tour de 25 étages dans la région de Québec qui est strictement résidentielle», a affirmé Gilles Pelletier, président de Pellimo.

«En général, dans la grande région de Québec, on ne voit pas beaucoup d’édifices en hauteur comparativement à ce qu’on voit ailleurs au Canada. Il y a des raisons à cela, souvent c’est le zonage qui ne le permet pas. Ici, à Lévis, on peut le faire», a souligné M. Pelletier.

«Ça donne des immeubles plus élancés, comme on voit dans des grandes villes comme Vancouver. Ça donne des milieux de vie qui sont plus intéressants. Au lieu d’avoir l’impression d’habiter dans des immeubles avec des corridors infinis comme dans un hôpital, vous sortez de l’ascenseur et vous rentrez dans votre appartement. J’en ai fait des immeubles en longueur parce qu’on n’avait pas le choix, mais ici, on peut faire autrement», a ajouté M. Pelletier.

Diane Tremblay

La majorité des unités sont des logements de coin offrant deux fois plus de fenestration et de grands balcons, souligne-t-il.

Coûts de construction

La différence dans les coûts de construction entre un immeuble en hauteur et un «en longueur» s’équivaut, selon le promoteur.

«Ça coûte un petit peu plus cher construire en hauteur, mais on a un meilleur usage du sol. En bout de ligne, on se retrouve avec un projet qui coûte la même chose. Pour vous donner un exemple, si on construisait 482 maisons, ça nous prendrait un terrain de cinq millions de pieds carrés, plus les rues, plus les taxes. Je vais le prendre où ce terrain? Je vais prendre des terres arables, des boisés, la ville va être obligée de faire des rues, de les déneiger, de les éclairer. Ici, la Ville n’a rien de cela à faire.»

Les locataires aussi auront la tranquillité d’esprit puisque tout est inclus: chauffage, électricité, eau chaude, internet, six électroménagers, etc.

C’est sans compter la piscine, la terrasse BBQ, la terrasse communautaire, le chalet urbain, le salon sur le toit, le gymnase et la salle de yoga, entre autres.

PHOTO COURTOISIE PELLIMO

Le prix varie de 1000$ par mois pour un 3 1⁄2 jusqu’à 4000$ pour un penthouse de plus de 2000 pieds carrés, avec une vue imprenable.

La construction du projet, qui est réalisé en partenariat avec Construction Dinamo et MSI Gestion Immobilière, a débuté il y a un an. La phase 1, qui est la tour de 25 étages comprenant 175 logements, est présentement en location.