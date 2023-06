L’action de Fondaction est de 15,10 $, en légère hausse sur l’année

L’action du fonds d’investissement Fondaction s’est établie à 15,10 $, en hausse de 0,08 $ par rapport à la valeur du 31 mai 2022, alors que le rendement à l’actionnaire de 0,5 % sur 12 mois.

Ces rendements ne tiennent pas compte des crédits d’impôt de 30 % consentis aux contribuables lors de l’acquisition de ses actions, a précisé par communiqué le fonds d’investissement de la CSN, jeudi.

Calculés sur la valeur de son action, les rendements composés annuels de Fondaction sont portés à 6,2 % pour 3 ans, 5,0 % pour 5 ans et 4,8 sur 10 ans, selon le fonds qui a accueilli 17 000 nouveaux cotisants, portant le nombre d’actionnaires à 214 791 au 31 mai dernier.

Durant la dernière année, l’actif net de Fondaction a crû de 7,3 % pour atteindre 3,34 milliards $, alors que les rachats d’action et achats de gré à gré ont totalisé 158,5 millions $ durant la période considérée qui a vu les émissions d’actions totalisant 368,7 millions $.

Le rendement brut des investissements en capital de développement s’est établi à 1,2 % durant le même exercice, tandis que les autres investissements sur les marchés financiers ont généré un rendement brut de 4,8 %.

Afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, Fondaction a investi dans des entreprises et des fonds dont les projets ont permis, durant la dernière année, d'éviter quelque 1,8 millions de tonnes équivalent CO2.

«En tant que fonds spécialisé en finance durable, nous sommes heureux de pouvoir agir aux côtés des entreprises qui visent une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante», a indiqué Geneviève Morin, PDG de Fondaction.