Les quatre roues en l’air sur la rue Wellington

Un spectaculaire accident de la route est survenu jeudi après-midi, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal, alors qu’une voiture a terminé sa course sur le toit, au beau milieu des voies de circulation.

Selon la police de Montréal, le conducteur d’une Nissan Altima circulait sur la rue Wellington, lorsqu’il a d’abord heurté une petite voiture rouge stationnée en bordure de la chaussée.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Sous la force de l’impact, la Nissan Altima a été propulsée, avant de capoter et de finir sa course les quatre roues en l’air, en plein milieu de la rue Wellington, non loin du pont Victoria.

Fort heureusement, le conducteur n’a subi aucune blessure grave. Il a tout de même été transporté à l’hôpital pour traiter des blessures relativement mineures dans les circonstances.

Une portion de la rue Wellington a été complètement fermée à la circulation afin de permettre le remorquage de la voiture accidentée et le nettoyage de la chaussée.