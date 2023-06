Marjo renonce à être de retour comme coach à «La Voix»

Marjo ne sera pas de retour à La Voix l’hiver prochain pour la 10e saison de la populaire compétition musicale.

La nuit portant conseil, elle a passé celle de mardi à mercredi à réfléchir à la proposition qui lui était faite de reprendre son fauteuil rouge pour une deuxième saison consécutive, mais elle a finalement décliné l’offre après mûre réflexion.

«Quand je me suis levée le matin, je me suis dit: "non, je ne le fais pas!"» a-t-elle raconté à l’Agence QMI, jeudi après-midi, en marge des répétitions du grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal, auquel elle participe ce samedi au parc Maisonneuve.

L’auteure-compositrice-interprète de 69 ans a souligné qu’elle ne souhaitait pas bloquer son agenda pendant plusieurs mois, comme le requiert l’émission de TVA, soit dès l’automne prochain pour les premiers enregistrements, ainsi qu’à l’hiver, notamment pendant les directs.

«Je me réserve 2024 pour faire autre chose sur le plan personnel et dans le métier, mais pas pour La Voix, finalement», a-t-elle ajouté, en précisant qu’elle multiplie les spectacles jusqu’en décembre prochain.

«C’est moi, Marjolaine Morin, qui décide aussi de ne pas aller en tournée en 2024. Je vais faire des choses que j’aime, rien de trop loin, je vais travailler quand même, mais beaucoup moins, pour pouvoir accéder aux choses qui traînent. J’ai tellement dit oui à des affaires dont je n’ai même pas le temps de m’occuper, ça n’a pas de bon sens.»

Elle croyait tout de même faire La Voix jusqu’à la dernière minute. «J’aurais aimé ça, mais je ne peux pas me séparer en deux. Je dois faire un choix et je n’ai même pas hésité. Nous, les artistes, il faut s’écouter, car on est prêts à dire oui à tout tout tout.»

Ce n’est pas, assure-t-elle, un désintérêt envers l’émission produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu. Rappelons que TVA a confirmé le retour de La Voix, mardi, ce qui est exceptionnellement tard pour ce type de production majeure.

Un «beau défi personnel»

L’interprète des succès Chats sauvages, Provocante et S’il fallait a «adoré» relever ce «beau défi personnel» qui, souligne-t-elle, demande beaucoup de temps et d’énergie, le public ne voyant que le «cinquième» de tout le travail fait par les coachs à la télé, a-t-elle souligné.

«Je retiens de tout ça l’expérience humaine, d’être avec les candidats, de les diriger, de les consoler parfois», a dit Marjo, qui était très expressive sur le plateau de La Voix, l'hiver dernier.

Martin Chevalier / JdeM

Marjo a pris plaisir à rencontrer des gens de tous âges et de tous horizons. Elle est demeurée en contact avec le finaliste de son équipe, Christopher Therrien, qu’elle invitera sur scène le 22 juillet à Tracadie en fête, au Nouveau-Brunswick.

Qui prendra la place de Marjo?

Est-ce que France D’Amour qui a remplacé Marjo au pied levé après qu’elle eut contracté la COVID-19 pendant les directs l’hiver dernier pourrait être tentée d’être coach durant la prochaine mouture?

L’équipe de Productions Déferlantes est, nous dit-on, en négociations avec les prochains occupants des fauteuils rouges et même avec l’animateur Charles Lafortune, qui est là depuis la première saison, en 2013.