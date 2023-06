Meta va bloquer les nouvelles sur Facebook et Instagram pour tout le monde

Meta passe à l’attaque et mettra officiellement fin à la circulation de nouvelles sur Facebook et Instagram après l’adoption finale au Sénat de la loi C-18 visant à forcer les géants du web à rémunérer les médias pour leur contenu.

Le blocage sera mis en branle «avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les nouvelles en ligne», a affirmé un relationniste de la firme TACT, embauchée par Meta pour les relations publiques.

«Nous avons répété à maintes reprises que pour nous conformer au projet de loi C-18, le contenu partagé par les médias, y compris les éditeurs de presse et les radiodiffuseurs, ne serait plus accessible aux utilisateurs de Facebook et Instagram au Canada», a écrit ce dernier.

Le ministre à l’origine du dossier, Pablo Rodriguez, a répondu que «Facebook sait très bien qu’à l’heure actuelle il n’a aucune obligation en vertu de la loi.»

Il ne restait plus qu’à la gouverneure générale Mary Simon de sanctionner la loi, possiblement en soirée jeudi, pour que C-18 devienne finalement loi, une formalité. En vertu de C-18, les entreprises visées par la loi devront conclure des ententes avec les médias au cours de la prochaine année.

Des rencontres ont eu lieu entre le bureau du ministre et Facebook et Google cette semaine, mais les relations entre Ottawa et ces puissantes plateformes semblent au plus bas.

«Si le gouvernement ne peut pas défendre les Canadiens contre les géants du web, qui le fera?» a indiqué le ministre Rodriguez.

De son côté, Meta affirme que «les changements affectant le contenu de nouvelles n'auront pas d'autre impact» sur ses produits et services au Canada.

«Nous voulons assurer aux millions de Canadiens qui utilisent nos plateformes qu'ils seront toujours en mesure de se connecter avec leurs amis et leur famille, de développer leurs activités d'affaires et de soutenir leurs communautés locales», a poursuivi Louis-Martin Leclerc, de l’agence TACT, portant la voix de Meta.

Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (PJQ), Michaël Nguyen, estime que «Meta joue son va-tout dans l'espoir de pouvoir continuer à engranger des profits faramineux sur le dos des médias».

«Couper l’accès aux nouvelles vérifiées par des professionnels de l’information ouvre encore plus grand la porte à la désinformation, un fléau qui frappe le monde en raison du peu de volonté des géants du numérique de la combattre», a insisté M. Nguyen, qui invite les élus «à ne pas céder à ce chantage et à ces gestes antidémocratiques».