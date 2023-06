L’été est officiellement arrivé. Le ciel est presque complètement dégagé, aucun nuage ne perturbera le temps ensoleillé sous un ciel azuré.

Voilà donc un bon moment pour réitérer qu’il faut se protéger des rayons UV.

Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus courante. Au Canada, environ le tiers de tous les nouveaux cas de cancer sont des cancers de la peau.

Chaque année au Québec, il y a une augmentation des nouveaux cas de ce type de cancer. Les experts attribuent d’ailleurs cette hausse aux changements climatiques et l’amincissement de la couche d’ozone.

Plusieurs croient à tort qu’il s’agit d’un cancer qui touche les gens âgés de 60 ans et plus, mais les dermatologues affirment que les cas qu’elles voient touchent des gens de plus en plus jeunes.

«Malheureusement, les habitudes face au soleil ne changent pas», explique Sophie Vadeboncoeur, dermatologue. «On a beau répéter que les effets nocifs du soleil sont cumulatifs et les insultes UV sévères en jeune âge se reflètent plus tard dans la vie, les gens continuent à s’exposer au soleil et vouloir être bronzés.»

Notre journaliste Véronique Lauzon est allée à la rencontre de Marie-Lou Burelle, infirmière et mère de trois enfants.

Mme Burelle a eu sa deuxième opération il y a seulement deux semaines après avoir été diagnostiquée avec un cancer de la peau au niveau du visage. La femme doit maintenant vivre avec des cicatrices au niveau de son cou.

Elle explique qu’elle se désole lorsqu’elle entend les gens faire des compliments à ceux qui ont un teint soi-disant «santé» parce qu’ils sont bronzés.

«Je ne peux pas être la personne qui va tout le temps être alarmiste et dire "tu ne devrais pas faire ça", mais je trouve ça dommage que l’on continue d’encourager ça», explique-t-elle. «On trouve que c’est sain d’avoir une belle peau bronzée, mais c’est plutôt le contraire, c’est d’avoir une peau claire qui est plus saine.»