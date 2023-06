Profilage racial: Fady Dagher n’entend pas mettre en place un moratoire sur les interventions policières

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal n'entend pas mettre en place un moratoire sur les interpellations policières, à la grande déception des chercheurs qui le lui recommandent.

« Je ne veux pas mettre en place une mesure symbolique. Je sais que je vais faire des déçus. Mais je veux régler le problème à la source », a annoncé jeudi après-midi Fady Dagher, directeur du SPVM, en conférence de presse.

« Je ne pense pas nécessairement que ça va changer les comportements », a-t-il poursuivi, pour justifier sa décision.

Dans un rapport étoffé, quatre chercheurs indépendants, mandatés par le SPVM, dans le but d’améliorer ses pratiques, ont conclu que pour lutter contre la discrimination raciale, le corps policier devrait suspendre les interpellations qui ne sont justifiée par une enquête criminelle spécifique, ou par un soupçon raisonnable. Or, l’organisation n’a pas retenu cette recommandation.

« On est déçu. Pour nous, le choix était évident », a réagi Massimiliano Mulone, criminologue de l’Université de Montréal, qui a pris part au rapport.

Jonathan Tremblay / JdeM

Ça perdure

Selon lui, un moratoire, seule recommandation de l’étude, ne serait pas que « symbolique », comme le prétend le SPVM.

Pour sa part, M. Dagher a martelé qu’il fallait plutôt s’armer de patience pour enrayer la discrimination raciale, et qu’il tenait à travailler sur le fond du problème.

« Les dizaines de milliers d’interpellations par année, elles sont réelles, s’est attristé M. Mulone. C’est de perpétuer des discriminations en toute connaissance de cause, en attendant que le changement de culture se fasse. Pendant toutes ces années, la discrimination liée aux interpellations va perdurer. »

Et force est de constater qu’elle perdure.

En 2019, le SPVM avait fait la demande d’un rapport similaire aux mêmes chercheurs, portant sur des données d’interpellations policières survenues entre 2014 et 2017.

À la vue des résultats, il avait mis en place une politique. Cependant, ce nouveau rapport démontre que cette dernière n’a finalement entraîné que peu de changements.

Selon les données quantitatives recueillies par les chercheurs, une personne issue d’une communauté autochtone a encore six fois plus de chances qu’un caucasien d’être interpellée par un policier. Et pour une personne noire, on parle de 3,5 fois plus de chances.

Le centre de recherche action sur les relations raciales s’est d’ailleurs montré fort préoccupé par ces disproportions.

« Le CRARR constate ainsi que selon les résultats dévoilés aujourd’hui, la politique a été mal appliquée ou comporte des lacunes. Il y a donc lieu de réexaminer cette politique et son application », a commenté son directeur général, Fo Niemi.

Pour M. Mulone, ces résultats ne font que prouver ce qu’il a constaté lors d’entrevues durant la confection du rapport.

« Il n’y a pas de volonté de changement à l’interne [au SPVM] », a-t-il tranché.

« Je ne parle pas de M. Dagher et de M. Richer. Mais lorsqu’on interroge les policiers de terrain, une très, très grande majorité, ne reconnait pas qu’il y a un problème spécifique. Ils ne voient pas la nécessité de changer quoi que ce soit », a réalisé le chercheur.

Accueil négatif

Par ailleurs, la présomption d’un accueil négatif d’un tel moratoire chez les policiers pourrait même expliquer l’orientation de la direction du SPVM, croit le policier retraité Stephane Wall.

« Ça limiterait le pouvoir policier et ça découragerait des policiers d’observer et d’interpeller », a affirmé l’ancien superviseur du SPVM.

Selon lui, moins d’interpellations résulterait en moins de prévention, de renseignements criminels, de crimes résolus, et en davantage de désengagement policier.

« Pour une Ville qui a de la difficulté à recruter, et dont les vétérans sont découragés du manque d’appuis, ça n’aiderait pas du tout », a-t-il dit.

Chances de se faire interpeller par rapport à un caucasien, selon la communauté:

Autochtone : 6 fois plus de chances

Noire : 3,5 fois plus de chances

Arabe : 2,5 fois plus de chances

Latino : 1,26 fois plus de chances