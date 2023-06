Quarts de travail non comblés: une situation difficile pour les infirmières au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les autorités de la santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean travaillent d'arrache-pied pour réduire les quarts de travail non comblés, mais la tâche n'est pas facile pour les infirmières en poste sur le terrain.

Plus de 5000 quarts de travail restent non comblés, et ce jusqu'au début du mois d’octobre.

Le découragement se fait déjà sentir dans les corridors de l'hôpital.

«Tout le monde est épuisé en ce moment. C’est comme tenir un éléphant sur un château de cartes. Ça ne fonctionne pas longtemps, mais il n’y a pas de solutions immédiates. On essaie de rester positives pour les patients et les usagers. C'est vraiment alarmant, on se demande comment on va passer au travers de l'été», a confirmé une infirmière qui préfère conserver l’anonymat.

Elle dénonce aussi le temps supplémentaire obligatoire qui est devenu une habitude.

Le travail d'équipe est de mise pour éviter l'essoufflement.

«L'équipe se tient, il y a vraiment beaucoup d’entraide. Les gens essaient de contacter des infirmières pour avoir un remplacement, des collègues entrent pendant leurs vacances. C'est une problématique, on ne veut pas épuiser nos collègues», a-t-elle confirmé.

Les autorités de la santé confirment qu’ils travaillent d’arrache-pied pour réduire le nombre de quarts non comblés.

«La planification de la saison estivale demeure un défi pour le réseau de la santé. On travaille à la planification. Cette année, nous sommes en meilleure position que l'an dernier. Au mois de juillet et août, nous avons 3700 quarts de non comblés, et jusqu’en octobre un peu plus de 5000», a confirmé la porte-parole du centre intégré universitaire de santé et de service sociaux, Mélissa Bradette.

Durant l'été, il est déjà prévu que 15 lits seront fermés à Chicoutimi, 16 à Alma et 4 à Roberval.