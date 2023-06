Qui sont les cinq passagers du submersible morts près du Titanic?

Les cinq passagers du submersible recherché depuis dimanche dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic, sont morts, a annoncé l'entreprise dans un communiqué jeudi.

• À lire aussi: Une «implosion catastrophique» à l'origine de la perte du submersible

• À lire aussi: Les cinq passagers du submersible perdu dans l'Atlantique sont morts

• À lire aussi: Des fonds marins jusque dans l'espace: le danger fait partie de l’attrait du tourisme extrême

• À lire aussi: «Ce truc n’est pas un submersible»

Les garde-côtes américains ont de leur côté assuré que les débris du submersible retrouvés montraient que l'engin avait subi une «implosion catastrophique».

Les cinq hommes sont:

- Le Français Paul-Henri Nargeolet , 77 ans, spécialiste de la plongée à grande profondeur et passionné d'archéologie maritime. Explorateur des fonds marins, il a effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine. Commandant du groupe de plongeurs-démineurs de Cherbourg (nord-ouest de la France), il devient ensuite pilote de sous-marins dans la Marine nationale française. Il passe ensuite à l'archéologie maritime, avec la fouille de plusieurs épaves.

AFP

En 1986, il devient responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). Un an auparavant, une équipe menée par le scientifique américain Robert Ballard, en coopération avec l'Ifremer, a trouvé l'épave du Titanic.

Dès 1987, Paul-Henri Nargeolet côtoie l'épave à bord du sous-marin français Nautile. S'ensuivront des dizaines de plongées ayant permis notamment de remonter plusieurs centaines d'objets. Les dernières remontent à l'été 2021.

- L'homme d'affaires britannique Hamish Harding , 58 ans, est lui aussi familier des explorations extrêmes. À part ses aventures, qu'il raconte sur les réseaux sociaux, peu de détails sont connus sur le parcours et la fortune du PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation, fondée en 2004.

AFP

Diplômé de l'université de Cambridge en sciences naturelles et ingénierie chimique, Hamish Harding s'était rendu dans l'espace il y a un an, à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin, pour un vol de dix minutes marquant la cinquième mission habitée réussie pour l'entreprise de Jeff Bezos, son «mentor». Il détenait plusieurs mentions dans le Guinness des records.

Parmi ses exploits, il avait plongé en mars 2021 avec un autre explorateur, Victor Vescovo, au plus profond de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan connue à ce jour, à bord d'un submersible à deux places. Cette mission a été la plus longue passée à une telle profondeur (4 heures et 15 minutes) avec la plus longue distance parcourue (4.600 mètres).

Avec son épouse Linda, il avait deux fils dont Giles, qui à l'âge de 12 ans en 2020 était devenu la plus jeune personne à se rendre au pôle Sud, rapporte le Times.

- À bord du submersible se trouvaient également un important homme d'affaires pakistanais et son fils. Il s'agit de Shahzada Dawood , 48 ans, vice-président du conglomérat Engro basé à Karachi, dans le sud du Pakistan, et de son fils Suleman , âgé de 19 ans, tous les deux citoyens britanniques. Engro a des investissements dans plusieurs secteurs d'activité: l'énergie, l'agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

AFP

- La cinquième personne était Stockton Rush , le patron américain d'OceanGate Expeditions, organisatrice du voyage et qu'il a fondée en 2009. La compagnie de celui que le Smithsonian Magazine décrit comme «l'inventeur casse-cou» a commencé en 2021 à emmener des clients payants voir l'épave du Titanic à bord de son submersible spécialement construit.

AFP

Stockton Rush a déclaré que la visite de l'épave faisait partie d'une stratégie marketing au moment où il tentait de développer de nouvelles innovations pour les navires submersibles. Selon le site de sa société, l'Américain a commencé sa carrière en 1981 en tant que plus jeune pilote de transport à réaction au monde, à l'âge de 19 ans. En 1984, il était devenu ingénieur d'essais en vol sur avions de chasse F-15 pour la société McDonnell Douglas.

Mais ces 20 dernières années, il s'était lancé dans plusieurs entreprises tech liées à l'océan, notamment BlueView Technologies, qui fabrique de petits systèmes de sonar à haute fréquence.