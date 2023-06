Trop de déchets dans les toilettes à Rimouski

Traiter les eaux usées est devenu passablement plus compliqué dans les dernières années à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, puisque rop de déchets se retrouvent dans les toilettes et ensuite, dans les eaux usées.

Les blocages des pompes sont de plus en plus fréquents et ont forcé la municipalité à débourser plus de 300 000$ l'an dernier.

«Avec la pandémie, l'utilisation des lingettes de nettoyage c'est devenu un geste facile et [les citoyens] jettent ça aux toilettes», a raconté Caroline Poirier, coordonnatrice en gestion des eaux à la Ville de Rimouski.

Dans les stations de pompage de la Ville, les lingettes de toutes sortes sont devenues un réel problème.

«On a vu une augmentation majeure. Quand on nettoie les stations, on voit qu'il y a énormément de lingettes et de guenilles qui s'accumulent. Évidemment, plus il y en a, plus elles rentrent dans les pompes, plus elles colmatent et créent des blocages», a expliqué Éric Gosselin, contremaître équipement, aqueduc et égouts à la Ville de Rimouski.

À Rimouski, les pompes bloquent quatre fois plus souvent qu'avant la pandémie. La Ville estime qu'une trentaine de blocages sont survenus en 2019 et qu'en 2022, environ 120 blocages ont été observés.

«On ne peut pas laisser une pompe non fonctionnelle. [...] On se retrouve dans une position ou rapidement on doit venir sur les lieux, sortir l'équipement, le démonter», a indiqué M. Gosselin.

Les interventions qui doivent être faites sur ces pompes lorsqu'elles bloquent sont à la fois difficiles, couteuses et peuvent engendrer des bris.

«Le problème c'est que lorsque c'est bloqué, c'est tellement compacté que c'est très difficile à enlever. Souvent, il faut couper le matériel parce que ça ne veut pas sortir, mais faire cette procédure-là avec un équipement aussi lourd, ça implique beaucoup de choses», a-t-il expliqué.

En 2022, la Ville a dû dépenser entre 300 000$ et 400 000$ pour faire des réparations et acheter des pièces pour des pompes bloquées.

Capture d'écran TVA Nouvelles

La lingette au cœur du problème

«Ce qui est dommage c'est que sur plusieurs emballages où s'est indiqué «biodégradable», c'est même indiqué que ça peut «aller à la toilette», mais ce ne sont pas des produits conçus pour aller à la toilette», a souligné Mme Poirier.

Si le nerf de la guerre c'est la lingette, d'autres matières posent aussi problème.

«On ne jette pas de lingette, pas de guenille, de produits d'hygiène féminine, de soie dentaire, de cheveux. C'est assez simple, on utilise la poubelle, c'est ce qui prend le moins d'énergie plutôt que d'essayer de retirer ces déchets-là dans l'eau», a expliqué Mme Poirier.

«À l'extrême, ces blocages peuvent même engendrer des débordements vers les cours d'eau», a-t-elle ajouté.

La Ville de Rimouski lancera bientôt une nouvelle campagne pour rappeler les bonnes pratiques à adopter puisqu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire.