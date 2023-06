Alain Rochette, un chauffeur d’autobus scolaire passionné depuis 50 ans n’a pas l’intention de prendre sa retraite, malgré toutes ces années derrière le volant.

TVA Nouvelles a accompagné l’homme de 71 ans qui travaille pour la compagnie Marc Juneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, pour la dernière journée d’école de l’année, jeudi.

Chaque jour en moyenne, il effectue 175 km pour transporter les jeunes avec qui il a une belle complicité. Apprécié des jeunes et des parents, tous avaient quelque chose de positif à dire à son sujet.

«Il faut aimer les enfants! J’aime ça conduire, le matin, ce n’est jamais le même trafic. Ce n’est pas une job qui est difficile, c’est la concentration, point», explique-t-il devant notre caméra.

La retraite, ce n’est pas pour maintenant, mais M. Rochette ne ferme pas la porte. «Au moins deux ans encore, après ça, on verra!», ajoute-t-il en souriant.

D’anciennes élèves qui l’ont eu comme chauffeur quand elles étaient jeunes travaillent maintenant pour la compagnie de transport.

«Moi je le trouvais sérieux quand on était au secondaire, mais il n’était pas sévère! Vraiment pas! Je me rappelle dans ce temps-là on écoutait la radio, c’était [l’émission] Le Zoo, il mettait ça vraiment fort pour qu’on puisse l’entendre, c’était relax pour ça. Comme collègue il nous taquine beaucoup», explique Marie-Josée Julien, collègue d’Alain Rochette.

Le chauffeur a vu plusieurs générations d’enfants passer dans son autobus, et encore aujourd’hui il adore son travail.

