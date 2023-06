Une dérogation pour permettre à Mattis de jouer au football

Revirement de situation pour Mattis Lapierre, qui pourra finalement continuer à jouer au football. Le jeune surdoué à l'école, âgé de 15 ans, vient d'obtenir une dérogation du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour jouer avec son équipe du secondaire, même s'il fait son entrée au cégep à l'automne.

• À lire aussi: Privé de football à cause de son excellence académique

Mattis Lapierre pourra à nouveau enfiler son uniforme du Vert et Or du Séminaire St-Joseph à l'automne.

La nouvelle décision, dévoilée jeudi midi sur les ondes de TVA Nouvelles par le RSEQ, était presque inespérée par la famille.

C'est que le Réseau avait rejeté leur demande d'appel pour contrer la première décision dans ce dossier, puisqu'elle a été faite après le délai prescrit de trois jours.

«Avec tous les efforts qu'on a mis pour faire tourner la situation de côté, ça fait plaisir qu'ils aient changé d'idée et qu'ils me laissent pratiquer encore mon sport avec mon école», s’est réjoui l'élève athlète.

«On est très heureux qu'au-delà des règlements, dont on comprend qui sont très, très importants, on a analysé cette situation particulière et on a pris, selon moi, la bonne décision», a répondu le responsable des sports au Séminaire St-Joseph, Charles Hébert.

La situation était tout de même très exceptionnelle.

Mattis recevra son diplôme d'études secondaires à seulement 15 ans en raison de son excellence académique et il aurait été impossible, voire même dangereux pour lui de jouer au collégial.

Les règles du RSEQ ne s'appliquaient tout simplement pas à sa réalité. Le PDG, Gustave Roel, s'exclame d'ailleurs que c'est la première fois en 30 ans qu'il voyait une telle situation.

«On a réuni mardi dernier l'ensemble des instances régionales du Québec qui ont pris une décision et qui ont fait une recommandation au conseil d'administration qui l'a adoptée hier. Les 14 instances recommandent une dérogation pour Mattis d’un an», a expliqué M. Roel.

Le RSEQ aurait préféré que les choses se passent différemment et soutient que si un appel avait été déposé dans les délais, il aurait été accepté.

«Malheureusement, ils ne se sont pas prévalus avec les délais raisonnables pour faire cette demande d'appel là. On aurait répondu rapidement à Mattis et je pense que ça aurait été plus simple comme situation», a ajouté M. Roel. Mattis et sa famille espèrent que ce qu'ils ont vécu servira à assurer qu'aucun autre élève ne vive la même chose dans le futur.

«C'est sûr qu'on souhaite que si jamais ça arrive à nouveau, que la situation de Mattis puisse aider un prochain enfant à pratiquer son sport, même s'il n'est pas nécessairement dans les limites d'âge qu'il devrait», espère la mère de Mattis, Élaine Brosseau.

Tant qu'il obtient l'approbation du cégep et continue à avoir de bons résultats scolaires, Mattis retrouvera ses coéquipiers du Séminaire St-Joseph pour une autre saison de football.