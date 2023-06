Une femme de Granby évite une fraude de justesse

Comme ailleurs au Québec, les cas de fraude ont bondi au cours des dernières années à Granby, en Estrie, selon le service de police. Une dame de 73 ans a bien failli en être victime récemment et souhaite maintenant sensibiliser les gens à ce sujet.

Marthe Lapierre n’aurait jamais cru, auparavant, qu’elle serait victime d’une tentative de fraude.

«On a tous des fragilités. Il s’agit qu’un fraudeur tombe sur cette fragilité-là pour tomber dans le panneau.»

La dame qui habite à Granby a reçu, un jour, un appel d’un fraudeur.

L’individu, qui se faisait passer pour son fils, disait avoir été arrêté après avoir été impliqué dans un accident de la route alors qu’il utilisait son cellulaire au volant.

Un prétendu avocat a, par la suite, contacté la dame pour lui demander de verser une caution de plus de 4000 $ pour aider celui qu'elle croyait être son fils.

«J’étais dans une situation où je me disais que jamais mon fils ne serait arrêté. [C’était] de l’inquiétude, de l’angoisse», a-t-elle raconté.

Selon l’agent à la prévention et aux relations publiques et communautaires du Service de police de Granby, Marc Farand, les arnaqueurs sont habiles et savent mettre de la pression sur les victimes.

«Dans tous les types de fraudes, il y a le sentiment d’urgence. On tient la victime en haleine pour que la décision soit prise rapidement, pour ne pas laisser le temps de réfléchir», a-t-il expliqué.

Dans le cas de Mme Lapierre, c'est grâce à la vigilance du caissier de la banque où elle allait faire son retrait que la fraude a pu être évitée.

L’employé a rapidement détecté le stratagème, et l’en a avertie.

La dame lui en est d’ailleurs reconnaissante.

Maintenant qu’elle s’est remise de cette mésaventure,

Marthe Lapierre se sent mieux préparer à faire face à d'éventuels fraudeurs.

Elle invite toutefois les gens à être alertes, et à contacter leur service de police local en cas de doute.

À Granby, les dossiers de fraudes sont passés de 194 en 2018 à 451 en 2022.

Outre les fraudes grands-parents, les fraudes de type «faux enquêteurs bancaires» sont fréquentes.