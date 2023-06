Une fraudeuse en série est maintenant «persona non grata» chez Desjardins

La fraudeuse en série Solange Crevier a été libérée trois jours après sa condamnation pour fraude, notamment contre Desjardins, elle qui porte sa peine en appel. La criminelle est toutefois «persona non grata» dans les caisses populaires, elle qui ne pourra se trouver dans une succursale de Québec ou de Lévis.

La femme de 59 ans avait été condamnée à 18 mois d’emprisonnement par plus tard que lundi pour fraude et fabrication et utilisation de faux documents dans deux dossiers.

Elle a notamment reconnu s’être fait passer pour la tante de son conjoint pour être embauchée comme consultante chez Desjardins par l’entremise d’un partenaire de l’entreprise en placement de personnel.

Elle avait falsifié le permis de conduire de Johanne Richer pour contourner ses propres antécédents criminels afin de dénicher l’emploi qui lui a permis de facturer 500 000$ en honoraires sur deux ans.

Ensuite, la fraudeuse avait été engagée par le ministère de la Culture et des Communications sous l’alias Solane Greuier. La femme a ainsi profité de cette faille pour conclure deux contrats avec le ministère, dont l’un qui était faux, menant à une fraude de 10 000$.

Pas la bienvenue chez Desjardins

La Cour d’appel a accepté d’entendre le dossier de Solange Crevier jeudi, fixant le retour de l’affaire devant le tribunal au 24 novembre prochain.

La femme a pu recouvrer sa liberté d’ici là, mais devra se soumettre à de strictes conditions.

La plus inhabituelle est certainement celle qui interdit à Solange Crevier de «ne pas se trouver ou aller aux caisses populaires Desjardins de Québec ou Lévis».

La fraudeuse ne pourra non plus avoir en sa possession des documents bancaires, «que ce soit carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque ou traite bancaire» qui ne sont pas libellés à son nom. Même chose pour les documents d’identifications comme permis de conduire ou carte d’assurance sociale.

Le ministère public ne s’est pas opposé à la remise en liberté de l’accusée pour la suite des procédures.

Solange Crevier avait déjà été reconnue coupable par le passé d’un vol d’ordinateurs chez Bombardier et d’une fraude chez VIA Rail, qui étaient eux aussi ses employeurs.