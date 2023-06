Wickham: un incendie ravage une partie d'un poulailler

Un incendie suspect a ravagé une partie d’un poulailler à Wickham, dans le Centre-du-Québec, dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant près de 13 000 poulets.

Ce sont les propriétaires de la ferme qui ont limité les flammes en attendant l'intervention des pompiers.

L'éleveur de volailles, et un ébéniste situé quelques rangs plus loin ne peuvent cacher leurs inquiétudes face aux délais d'intervention et leurs conséquences possibles après l'abolition du service incendie de leur municipalité.

Joël Ménard, l’éleveur, se considère chanceux dans sa malchance. Si près de 13 000 poulets ont péri asphyxiés, le feu qui s'est déclaré à l'extrémité de son 3e et dernier poulailler a été circonscrit.

TVA NOUVELLES

Ses deux fils et lui y sont sans doute pour quelque chose, car, munis d'extincteurs, ils ont réussi à empêcher que les flammes ne se propagent à la toiture en attendant les pompiers.

Selon des témoins, il se serait écoulé une douzaine de minutes avant qu'un camion de Drummondville n'arrive sur place.

Les quatre sapeurs auraient attendu cinq minutes de plus après l'arrivée des renforts de Saint-Nazaire, avant de pouvoir commencer à arroser.

L'ébénisterie de Ghyslain Martel est située à deux kilomètres des poulaillers de Joël Ménard. Ce délai d'intervention ne le rassure d'aucune façon.

En raison des matières inflammables qui s'y trouvent, et en l'absence d'une force de frappe rapide, il considère son entreprise hautement à risques.

TVA NOUVELLES

C'est sans compter la hausse de ses primes d'assurances qui vont grimper de 50 % maintenant que sa municipalité se retrouve sans pompiers.

L'incendie de la nuit dernière est d'origine suspecte. Il n'y avait pas d'électricité dans la partie du bâtiment incendié et la porte donnant accès au poulailler a été forcée.

Joël Ménard et Ghyslain Martel font partie de la trentaine d'entreprises qui ont signé la mise en demeure et qui réclament la réintégration du service incendie.

Les évènements de mercredi ne font donc que renforcer leurs convictions.