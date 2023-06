Zone économique métropolitaine: Les travaux se poursuivent, malgré la chicane entre Lévis et le Port

Malgré la chicane entre le Port de Québec et Lévis, les acteurs de la zone économique métropolitaine se mettent au travail autour de thèmes comme la main-d’œuvre et la mobilité et promettent des plans d’action concrets d’ici les Fêtes.

Lancée en mars dernier, la zone économique métropolitaine (ZEM) de Québec regroupe les principaux acteurs économiques de la région dans le but de créer une vision globale pour les deux rives sur le plan du développement.

Jeudi, tout ce beau monde était réuni à la traverse de Lévis pour annoncer les axes sur lesquels cinq comités se pencheront au cours des prochains mois pour arriver avant les Fêtes avec une vision et des plans d’action.

Expropriation

Un absent remarqué était le Port de Québec, dont le président et chef de la direction, Mario Girard, avait un conflit d’horaire, a-t-on justifié au Port. Le Port et la Ville de Lévis sont engagés dans une querelle pour la possession des terres de Rabaska, dans l’est de Lévis, depuis que la Ville du maire Gilles Lehouillier a annoncé son intention d’exproprier 157 des 272 hectares que le Port avait l’intention d’acheter.

Mais selon le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, cette mésentente n’aura pas d’impact sur le développement de la ZEM.

L’absence du Port jeudi ne signifie pas selon lui qu’il y a du sable dans l’engrenage. Plusieurs autres joueurs n’étaient pas présents, dont l’Aéroport, a indiqué M. Julien. Ils seront consultés plus tard. «On y va par étapes.»

«En harmonie»

Le maire Lehouillier a réaffirmé de son côté son intention de travailler en partenariat avec le Port. «Avec le Port de Québec, nous allons développer en harmonie ce site-là.»

En parallèle, les acteurs de la ZEM seront consultés au cours des prochains mois sur six axes: la chaîne d’approvisionnement, l’entrepreneuriat, l’innovation et la productivité, la main-d’œuvre, le tourisme et la culture, et la mobilité et le développement durable.

Pour chacun de ces axes, des ateliers de travail permettront d’aller chercher les idées et de concevoir une vision interrives et des plans d’action concrets. Ceux-ci seront dévoilés avant les Fêtes.

Repensons Lévis

De son côté, l'opposition à Lévis aurait aimé que la ZEM regroupe davantage d'acteurs de la Rive-Sud, comme des représentants de la Beauce et de Bellechasse. «Des gens qui seraient sûrement intéressés à participer et à donner leur point de vue», a indiqué le conseiller Serge Bonin, qui doute du leadership du maire Lehouillier pour mener ces dossiers. Il souligne qu'il y a un «malaise» au sujet de la chicane de Lévis avec le Port, surtout dans le contexte où le transport est un enjeu incontournable de la ZEM. «La façon de faire publique ébranle le sentiment de confiance qu'on pourrait avoir.»

Opposition à Québec

Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à Québec, a dit accueillir « assez positivement » l'annonce sur la ZEM. « Ça commence à se préciser », a-t-il laissé tomber, jeudi après-midi, en point de presse, en se félicitant de voir arriver « de nouveaux visages » siéger sur de nouveaux comités.

Cela dit, M. Villeneuve a de nouveau pressé le maire Marchand de s'impliquer davantage pour défendre les intérêts de la Ville de Québec dans le cadre de la ZEM comme le fait son homologue Gilles Lehouillier pour porter les dossiers de Lévis. « Le maire de Lévis défend son monde et il est aux manœuvres. Je veux sentir que le maire de Québec est aussi aux commandes », a répété celui qui sera absent tout l'été à cause de son congé de paternité.

Claude Villeneuve verrait par ailleurs d'un bon œil que le maire Marchand joue le rôle de « médiateur » plutôt que celui d'un « tiers éloigné » dans le différend qui oppose Lévis au Port de Québec concernant les terres de Rabaska.

—Avec la collaboration de Taïeb Moalla