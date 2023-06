Ces trois villes canadiennes comptent parmi les meilleures où vivre

La fin des mesures sanitaires et le retour à la vie normale ont grandement aidé à améliorer la qualité de vie de tous, si bien que trois villes canadiennes se trouvent dans le top 10 des lieux où il fait bon vivre, selon le récent rapport publié par l’Economist Intelligence Unit (EIU).

Avec Vancouver, Calgary et Toronto en cinquième, septième et neuvième position, le Canada est le pays qui a le plus grand nombre de villes dans le top 10, suivi de près par l’Australie et la Suisse.

Dans les trois métropoles canadiennes, on constate des scores de stabilité «en hausse par rapport à l’année dernière, lorsque ces villes avaient été touchées par des manifestations antivaccins».

Dans la dernière année, la qualité de vie a grandement augmenté selon les données de l’EIU, surtout en matière de soins de santé et d’éducation, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le grand retour de Kyïv dans le palmarès

Après avoir été sortie de la liste l’an dernier après l’invasion russe en Ukraine, la ville de Kyïv fait un retour dans le palmarès cette année, se hissant au 165e rang sur 173. Il s’agit toutefois d’un classement bas pour la capitale ukrainienne, en raison de sa faible stabilité et ses infrastructures endommagées.