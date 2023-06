Des conseils pour rendre votre pelouse plus écologique

L’organisme Québec Vert a lancé un programme incitant les Québécois à rendre leur pelouse plus verte, mais également plus durable par le biais de quelques astuces.

«Le concept de pelouse durable, c'est une pelouse qui requiert moins d'interventions humaines, donc à la suite de l'adoption de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien de notre pelouse», indique Jessica Champagne-Caron, analyste technique et scientifique pour Québec Vert.

Afin de rendre sa pelouse plus écologique, il est possible de diversifier la flore sur son terrain, notamment en y plantant du trèfle et des petites fleurs.

La spécialiste conseille également à la population d’éviter de tomber dans le désir d’avoir un gazon très court.

«C'est recommandé de faire de l'aération au moins une fois par année ou aux deux ans, afin de favoriser l'oxygène de notre sol. Une de nos pratiques qu'on prône le plus, c'est la pratique de la tonte. Donc, la plupart des gens tondent trop court», a-t-elle soulevé.

Une pelouse jaune n’est pas nécessairement morte, et il n’est pas absolument nécessaire de la changer dans certaines situations.

«Un des mythes qu'on voit souvent, c'est que notre pelouse quand elle est jaune, ça veut dire qu'elle est décédée. Donc, c'est pas nécessairement le cas. Une pelouse qui est jaune, c'est seulement qu'elle est en dormance.»

L’option du gazon synthétique

Pour éviter de passer trop de temps à surveiller l’état de son gazon, certains ont procédé à l’installation de gazon synthétique.

Un entrepreneur dans la grande région de Montréal spécialisé en la matière affirme que la pelouse synthétique demeure une option «environnementale».

«On peut économiser en eau, en engrais, surtout en eau parce que durant l'été, on peut arroser pour plusieurs, plusieurs gallons d'eau», dit le président de Syntek Gazon, Tan Huynh, soulevant que le plastique utilisé dans la fabrication du gazon peut avoir une durée de vie de 15 ans.

