Le PDG d'OceanGate était «convaincu que c'était plus sécuritaire que de traverser la rue»

Un milliardaire de Las Vegas a révélé que le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, avait tenté de lui vendre des billets à prix réduit pour la plongée vers le Titanic, en lui disant que ce serait encore plus sécuritaire que de traverser la rue.

Selon le New York Post, le magnat du financement immobilier Jay Bloom a partagé une série de messages texte montrant comment Stockton Rush a essayé de vendre, à lui et son fils, Sean, des places pour ce voyage. Ces billets sont finalement allés à Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Sulaiman, 19 ans, qui ont perdu la vie lors de l’implosion de l’appareil.

Dès avril, Stockton Rush a commencé à proposer un «prix de dernière minute» de 150 000 $, ce qui représentait un rabais de 100 000 $, en comparaison avec le prix régulier de 250 000 $.

«Très stupide»

Les clients potentiels redoutaient les risques.

«L'ami de mon fils a fait des recherches sur ce qui pouvait mal tourner et cela lui a fait un peu peur», avait texté Jay Bloom au PDG en février. «Il est ravi d'y aller, mais préoccupé par le danger.»

L'homme d'affaires a ensuite énuméré les «menaces perçues pour l’appareil», y compris les attaques de créatures marines géantes et tout ce qui pourrait «compromettre la coque», suggérant cependant qu'il s'agissait probablement de «trucs vraiment stupides».

«Oui, très stupide», lui avait répondu le PDG décédé.

«Bien qu'il y ait évidemment un risque, c'est beaucoup plus sûr que de voler dans un hélicoptère ou même de faire de la plongée sous-marine. Il n'y a même pas eu de blessure en 35 ans dans un sous-marin non militaire», a écrit Stockton Rush.

Bloom a déclaré que le PDG était encore plus complaisant en personne. Il avait discuté du voyage avec Stockton Rush, lors d’un déjeuner, avant de décider de ne pas participer à cette descente en mer.

«Il était absolument convaincu que c'était plus sécuritaire que de traverser la rue, a indiqué Jay Bloom. Je suis sûr qu'il croyait vraiment ce qu'il disait. Mais il avait très tort.»

Jay Bloom a fait savoir que les places avaient été finalement obtenues par l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman. Ce dernier redoutait ce voyage, mais il aurait décidé d’y aller pour faire plaisir à son père.

Les deux hommes ont perdu la vie dans la récente implosion de l’appareil, tout comme Stockton Rush, Hamish Harding, et le Français Paul-Henri Nargeolet.