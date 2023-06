L'Ukraine dit avoir abattu 13 missiles de croisière russes pendant la nuit

L'armée de l'air ukrainienne a indiqué vendredi avoir abattu dans la nuit 13 missiles de croisière russes visant un aérodrome militaire dans l'ouest du pays.

«Tous les treize missiles Kh-101/Kh-555 ont été détruits par la défense antiaérienne», a indiqué l'armée de l'air sur Telegram. «Cette fois, l'attaque visait un aérodrome militaire dans la région de Khmelnytsky» (ouest), a-t-elle précisé.

La Russie a intensifié depuis mai ses bombardements nocturnes contre l'Ukraine avec des drones explosifs et des missiles, alors que l'Ukraine a commencé sa contre-offensive longuement attendue dans l'Est et le Sud occupés par les troupes russes.

«Les lancements (de missiles) ont été effectués autour de minuit depuis la Caspienne depuis quatre bombardiers Tu-95MS», a précisé l'armée de l'air ukrainienne.

Le maire de Khmelnytsky, Oleksandre Symtchychyne, a rapporté des explosions dans cette ville qui comptait 275 000 habitants avant l'invasion russe lancée fin février 2022 avant de remercier la défense aérienne pour son travail.

L'Ukraine a aussi fait état vendredi de certaines avancées dans le Sud où ses troupes ont eu «un succès partiel», selon un porte-parole militaire ukrainien, Andriï Kovaliov.

Dans l'Est, l'armée ukrainienne «continue de contenir l'offensive de troupes russes» et des «combats particulièrement difficiles se poursuivent», a-t-il précisé.

«Nos forces de la défense ont arrêté l'offensive de l'ennemi dans la zone de Koupiansk et de Lyman», a de son côté affirmé sur Telegram dans la matinée la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar.