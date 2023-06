«On n’est pas encore sorti de l’auberge», dit la SOPFEU

Le travail de la SOPFEU est loin d’être terminé alors que plusieurs feux de forêt continuent de faire rage dans le nord-ouest du Québec.

En entrevue à LCN, le porte-parole de la SOPFEU, Stéphane Caron, a expliqué que la situation en Abitibi et dans le Nord-du-Québec demeurait critique. D’ailleurs, de nouvelles évacuations ont été annoncées vendredi.

Après une brève accalmie, les feux ont repris de la vigueur au cours des derniers jours.

«C’est la météo de cette semaine qui amène un assèchement considérable et qui fait que les intensités et les taux de propagation sont beaucoup plus élevés», explique le porte-parole de la SOPFEU.

Les équipes déployées travaillent actuellement sur les bordures des forêts, afin de tenter de freiner la propagation des flammes vers les communautés.

«On fait beaucoup de travail pour protéger ces communautés-là», soutient M. Caron.

La fin de semaine ne s’annonce pas de tout repos, puisque c’est encore du temps chaud et sec qui est prévu pour les secteurs touchés par les incendies.

«On n’est pas encore sorti de l’auberge parce qu’ils n’annoncent pas encore de pluie avant lundi ou mardi», indique Stéphane Caron.

Il faudra de bonnes précipitations pour aider la SOPFEU à protéger la population et maîtriser les incendies, prévient M. Caron. Et même si la pluie attendue finit par tomber, il ne faudra pas crier victoire trop rapidement.

«Des feux qui sont contenus, s’ils ne sont pas complètement éteints avant qu’une nouvelle période de sécheresse ne survienne [...] ils peuvent renaître de leurs cendres», mentionne-t-il.

