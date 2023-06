Trafic de fentanyl: quatre entreprises et huit ressortissants chinois inculpés aux États-Unis

Quatre entreprises chinoises ont été inculpées aux États-Unis dans le cadre d’un trafic de produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl, un dangereux opiacé, a annoncé vendredi le ministre américain de la Justice Merrick Garland.

Huit employés ou responsables de ces compagnies sont également poursuivis, et deux d’entre eux ont été arrêtés, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse, en soulignant que ce dossier était une «première» pour la justice américaine.

Une de ces entreprises est accusée d’avoir, à elle seule, «fait entrer aux États-Unis plus de 200 kilogrammes de précurseurs chimiques dans le but de fabriquer plus de 50 kg de fentanyl, une quantité suffisante pour tuer 25 millions d’Américains», a-t-il souligné.

Le fentanyl, un opiacé de synthèse 50 fois plus puissant que l’héroïne, est aujourd’hui la première cause de mortalité des Américains âgés de 18 à 49 ans.

La Chine a interdit les exportations de fentanyl vers les États-Unis en 2019, une décision saluée par le gouvernement de Donald Trump.

Mais, selon les experts, le pays a continué à livrer les précurseurs chimiques du fentanyl surtout vers le Mexique et l’Amérique centrale, où des cartels fabriquent la drogue avant de la livrer aux États-Unis.

La Chine a nié par le passé toute responsabilité dans la crise des overdoses au fentanyl, rejetant la faute sur la société américaine et ses entreprises pharmaceutiques.

Aux États-Unis, les décès liés aux overdoses aux opiacés ont bondi ces dernières années, passant de 69 000 en 2020 à 81 000 en 2021 et 110 000 en 2022.

Washington avait récemment déjà sanctionné plusieurs entreprises chinoises accusées d’être impliquées dans le trafic de cette drogue.