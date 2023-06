Une TikTokeuse admet avoir percé les condoms de ses parents 25 ans plus tard

Une TikTokeuse qui souhaitait avoir un frère ou une sœur a admis avoir percé les condoms de ses parents après avoir gardé le secret pendant plus de 25 ans.

«Quand six mois plus tard, ma mère m’a dit qu’elle était enceinte, j’étais tellement heureuse. Des années plus tard, ma mère dit encore qu’elle n’a aucune idée comment elle a pu [tomber enceinte]. “On était si prudent”», a récemment confié, morte de rire, la TikTokeuse Keely dans une vidéo tournée pour le 25e anniversaire de sa sœur Sam et partagée par le «New York Post» jeudi.

Dans sa confession, qui a atteint près de 7 millions de vues, la femme a ainsi relaté s’être introduite dans la chambre de ses parents avec sa meilleure amie quand elle n’était qu’une enfant, avant de découvrir les condoms de ses parents dans une table de nuit.

Son amie lui aurait alors expliqué à quoi ils servaient, et les deux filles auraient utilisé une aiguille de couture, trouvée à proximité, pour percer des trous dans les «paquets brillants», comme elle les a appelés.

Si plusieurs internautes ont raconté dans les commentaires avoir joué le même tour à leurs parents alors qu’ils étaient enfants, nombreux d’entre eux ont rigolé dans les commentaires, en faisant valoir que sa sœur lui devait la vie.

«Si un jour ta sœur est fâchée contre toi, tu peux juste lui dire “DE RIEN POUR TON EXISTENCE”», a lâché un premier.

D’autres parents ont plutôt écarquillé les yeux, en promettant de mieux cacher leurs propres condoms.

«La façon dont je ne laisserai jamais mes enfants près de mes paquets brillants», a commenté une seconde.