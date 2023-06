Ali Wong n'avait pas prévu de devenir actrice

Ali Wong n'avait pas l'intention de devenir actrice.

Dans une interview pour la série «Actors on Actors» de «Variety» avec Jason Segel, l'actrice de «Beef» a reconnu qu'elle ne pensait pas finir devant les caméras. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait prévu de passer de la comédie stand-up au cinéma, la star de 41 ans a répondu: «Pas vraiment, je voulais juste raconter des blagues pour gagner ma vie et c'était plutôt que j'ai commencé à jouer dans des sitcoms parce que c'était un excellent moyen pour moi de justifier encore de faire des spectacles [comiques] gratuitement le soir.»

Elle a poursuivi: «Parce que sinon, ce que je faisais avant, c'était de l'intérim, pendant longtemps et je me disais: ''Eh bien, jouer la comédie semble beaucoup plus en phase avec le stand-up."»

L'actrice d'«American Housewife» a ajouté que même si elle n'avait pas prévu d'être actrice, elle adorait la comédie, surtout quand elle travaille avec les bonnes personnes.

Ali Wong est surtout connue pour ses spectacles «Baby Cobra», «Hard Knock Wife» et «Don Wong». Elle a également joué dans des films tels que «Birds of Prey» et sa plus récente série télévisée, «Beef», qui est sortie sur Netflix en avril.