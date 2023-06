Avortement: les États-Unis marquent le premier anniversaire du renversement de Roe v. Wade

Il y a un an, le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis renversait le jugement Roe v. Wade, ce qui a permis à plusieurs États du pays de bannir ou de restreindre l’accès à l’avortement. Ceux dans le camp du « pro-choix » dénoncent aujourd’hui «des avertissements devenus réalité».

• À lire aussi: L’Amérique fracturée un an après le revirement de la Cour suprême sur l’avortement

• À lire aussi: L’ancien vice-président Mike Pence défie ses rivaux sur l’avortement

Fermeture de cliniques, des délais d'attente interminables et l’impossibilité pour les femmes de mettre fin prématurément à leur grossesse malgré les risques croissants pour leur santé: ces événements sont des réalités que les personnes «pro-choix» avaient sonné l’alarme avant le renversement de la loi, a rapporté «CBS News».

Le média américain rapporte qu’au moins 25 États ont soit complètement banni l’avortement, ou ont restreint l’accès aux femmes.

Depuis les 12 derniers mois, 13 États ont adopté des interdictions quasi totales de l'avortement, tandis qu'au moins une douzaine d'autres ont approuvé de nouvelles lois réduisant l'accès.

Dans le centre ouest et le sud du pays, des États comme l'Illinois et la Virginie sont devenus des îlots d'accès à l'avortement, entourés par d'autres États aux lois plus restrictives. En conséquence, leurs cliniques ont vu augmenter le nombre de patientes venant des voisins pour bénéficier de leurs services.

Par exemple, au centre tentaculaire à Fairview Heights, dans l'Illinois, les temps d'attente sont passés de deux ou trois jours à près de trois semaines. Plus de 85 % des patientes du centre qui se font avorter viennent de l'extérieur de l'État, selon les informations de «CBS News».

De nouvelles restrictions à venir

L’Illinois, la Floride, la Caroline du Nord et le Colorado ont connu des hausses significatives du nombre total d'avortements pratiqués au cours des neuf mois qui ont suivi la décision, selon un nouveau rapport de WeCount.

Certains États rejoindront bientôt ceux qui ont exécuté des lois restrictives sur l’avortement. C’est notamment le cas de la Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a promulgué une loi l'interdisant après six semaines en avril. L'assemblée générale de Caroline du Nord a aussi voté pour passer outre le veto du gouverneur démocrate Roy Cooper concernant l'interdiction de l'avortement pendant 12 semaines en mai.

En Alabama, en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi, en Oklahoma, au Tennessee, au Texas et en Virginie occidentale, l'avortement est totalement interdit à quelques exceptions près, et la Géorgie les autorise jusqu'à six semaines.

La vice-présidente Kamala Harris énoncera un discours prononcé samedi à Charlotte, en Caroline du Nord, pour plaider en faveur d'une législation nationale visant à protéger le droit à l'avortement - une perspective actuellement peu probable au sein d'un Congrès profondément divisé.

Mme Harris prononcera son discours une semaine avant l'entrée en vigueur, dans cet État, d'une nouvelle loi soutenue par les républicains, qui l'interdira après 12 semaines de grossesse, contre 20 semaines au moment d'écrire ces lignes, selon les informations de Reuters.