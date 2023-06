La tentative de rébellion du groupe Wagner a très peu ébranlé le peuple russe

La présence des soldats du groupe Wagner à seulement 200 kilomètres de Moscou a bien peu ébranlé le peuple russe. C’est ce qu’a rapporté la journaliste indépendante Maria Semenova, qui réside dans la capitale de la Russie.

«La population est plutôt apolitique. Elle est perdue et ne savait pas ce qui se passait et quand je discutais [avec les gens] dans la rue, ils me disaient qu’ils étaient persuadés que le gouvernement sait comment il va les protéger», a-t-elle confié à LCN.

Les gens ont peu d’avis sur le leader du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, mentionne la journaliste. Ils ne le connaissent souvent que de nom.

Néanmoins, Mme Semenova note que les rues, restaurants et centres commerciaux de Moscou étaient inhabituellement déserts samedi.

«La capitale semblait un peu tristounette», affirme-t-elle.

Quant au conflit entre l’armée russe et le Groupe Wagner, Maria Semenova constate une certaine lassitude chez les Russes.

«Ils semblent être habitués un peu à tout. Ils sont de moins en moins intéressés par la politique et l’actualité, qu’ils trouvent anxiogènes», explique la journaliste indépendante.

«Ils disent : ‘’on ne peut rien changer, donc ça ne sert à rien d’y penser’’», ajoute-t-elle.

Cette dernière ne constate pas non plus de remise en question des décisions et actions de Poutine par le peuple russe.

«En Russie, il n’y a pas vraiment une volonté de changement, une volonté d’avoir un autre président, parce que pour eux, ça sera encore des changements alors qu’ils veulent de la stabilité», indique-t-elle.

