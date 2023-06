Le chaos en Russie redonne de l’espoir aux Ukrainiens

Le conflit opposant le ministère de la Défense russe et le groupe paramilitaire Wagner a redonné de l’espoir aux Ukrainiens.

C’est ce qu’a constaté Jacky Lebas, un résident de Jytomyr, qui s’est exprimé sur les ondes de LCN.

Ce dernier s’est rendu à Kyïv samedi où il a aperçu plusieurs jeunes visiblement euphoriques dans les bars et sur les terrasses de la capitale ukrainienne.

«On se rend compte que c’est le flou complet. Autant les Ukrainiens savent pour quoi ils se battent et pourquoi ils sont sur un front; alors que là, on a l’impression que c’est un combat de coqs, un combat de personnages qui ont un ego surdimensionné», affirme M. Lebas.

Selon M. Lebas, il se pourrait bien qu’on assiste actuellement à une phase décisive de la guerre en Ukraine.

«Aujourd’hui, on a vraiment de l’espoir. On s’accroche à ce mouvement et on se dit que peut-être pendant ce flou qu’il va y avoir pendant quelque temps [...] puisse donner d’abord la possibilité aux Ukrainiens de mettre en œuvre leurs armes [...] et de faire basculer [la guerre] du côté de l’Ukraine», explique-t-il.

Non seulement ne faut-il pas baisser les bras, mais il faut redoubler d’efforts, soutient Jacky Lebas.

«Il ne faut pas l’oublier : l’Ukraine se bat actuellement et est la dernière frontière pour défendre l’Europe et peut-être le monde de cette vie libre que nous vivons tous», clame le résident de Jytomyr.

Celui-ci appelle la communauté internationale à continuer de soutenir l’Ukraine et la population mondiale à ne jamais cesser de s’informer sur ce conflit.

«Dans les heures qui viennent, il va se passer beaucoup de choses et j’espère que la vie va changer pour ce peuple qui vient de donner 16 mois de sa vie intime et ses hommes qui ne rentreront pas», affirme Jacky Lebas.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.