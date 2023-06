Les moutons de Montréal, ces tondeuses à gazon naturelles et écologiques

Si vous voyez des moutons brouter l’herbe d’un parc montréalais, vous ne rêvez pas. Ces bêtes sont des tondeuses à gazon naturelles et écologiques.

«As-tu vu Malo?» demande à une collègue la bergère chargée du troupeau de 17 moutons qui broutent dans une clairière du parc Maisonneuve. Pas besoin de chercher longtemps le gros mouton à cornes, le voici qui émerge d’un bosquet, la bouche pleine de foin.

Bienvenue dans le repaire de Biquette, un OBNL officiellement embauché par la Ville de Montréal pour «remplacer les tondeuses par les moutons pour entretenir les espaces verts».

Les moutons, fait-on valoir, sont plus légers que les tracteurs et ne compactent pas le sol. Et fini les pesticides...

Moment zen

«J’adore venir ici; c’est mon moment zen de la semaine», lance la bergère Catherine Lowe, étudiante en création littéraire à l’UQAM qui donne quelques heures hebdomadaires à la cause depuis trois ans.

Mathieu-Robert Sauvé/Journal de Montréal

Pas moins de 150 bénévoles se succèdent autour du troupeau durant quatre quarts de travail (9h à midi, midi à 14h, 14h à 17h et 17h à 19h) sept jours sur sept.

Les moutons sont libres de paître n’importe où, mais on doit les éloigner des pistes cyclables pour éviter les collisions avec les vélos.

Des jardins et des poules

Nature en ville

«Ce projet est né d’une simple idée de Marie-Ève Julien, qui habitait Rosemont et qui avait envie de reproduire des expériences de nature en ville, comme on en voit beaucoup en Europe», raconte Annie Cloutier, l’une des quatre employés de la petite ferme qui comprend aussi de nombreux jardins, une ruche, et un poulailler.

Mathieu-Robert Sauvé/Journal de Montréal

D’abord installé au parc Pélican, le repaire constitué d’une grange mobile s’est déplacé au parc Maisonneuve en 2019. Depuis, il fait des jaloux.

«On a des demandes pour déplacer nos bêtes dans d’autres parcs de la ville, mais pas question pour l’instant», dit Mme Cloutier qui déplore le manque de soutien financier à l’organisme.

Après tout, cette initiative est exigeante et peine à faire ses frais de vétérinaire et d’hébergement durant l’hiver. Elles doivent en effet être retournées à la campagne en novembre jusqu’au printemps suivant.

On a bien essayé de vendre la laine, mais le prix est si bas que ça n’en valait pas la peine.

En attendant, les moutons font la joie des randonneurs.

Mathieu-Robert Sauvé/Journal de Montréal