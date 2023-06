L’offensive du groupe Wagner «arrangée avec le gars des vues»?

Alors que le chaos semble régner en Russie à la suite de l’offensive du groupe Wagner et de sa volte-face, l’ex-spécialiste en stratégies militaires Simon Leduc estime que cette rébellion soit en fait une mise en scène bénéficiant au président russe Vladimir Poutine.

«L’hypothèse qui m’apparaît la plus plausible, c’est que c’est arrangé avec le gars des vues», a affirmé M. Leduc en entrevue à LCN.

Ce dernier a souligné le fait que les forces du groupe Wagner n’ont bénéficié d’aucune résistance durant leur offensive dans le sud-ouest de la Russie.

Simon Leduc ajoute que le groupe Wagner fait partie du GRU, le renseignement militaire russe au sein duquel Vladimir Poutine exerce un contrôle très serré.

Selon l’ex-officier en renseignements militaires, l’offensive menée par le groupe Wagner pourrait être le fruit de tractations au sein du ministère de la Défense russe où il existe beaucoup de dissension face à la doctrine et la stratégie des généraux Vitali Guerassimov et Sergueï Choïgou.

La tentative de rébellion d’Evguéni Prigojine pourrait donc servir les intérêts de Poutine en chassant ces deux membres de l’état-major russe. Celui-ci ne serait donc pas un électron libre, croit Simon Leduc.

«J’ai l’impression que Prigojine est un peu comme un personnage dans la lutte, Hulk Hogan ou quelqu’un comme ça, qui fait un spectacle; une poupée russe. Et là vous enlevez la poupée russe et en arrière, il y a une autre poupée russe et un autre élément», illustre-t-il.

L’expert en renseignements militaires note d’ailleurs que la tentative de renversement orchestrée par le groupe Wagner a eu pour effet de créer un effet de rassemblement derrière le président russe.

«Poutine a le gros jeu. Toute la société civile s’est rangée derrière lui. Les personnes qui le critiquaient ont soudainement dit : ‘’il faut qu’on soit qu’on soit derrière Poutine pour cet élément-là’’», mentionne M. Leduc.

