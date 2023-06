Parc Maisonneuve de Montréal : Unité et diversité pour la Fête nationale

Le petit crachin de fin d’après-midi n’a pas rebuté les milliers de spectateurs qui ont afflué au parc Maisonneuve, samedi, pour assister au grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal, présenté par Pierre-Yves Lord.

• À lire aussi: Des milliers de spectateurs sur les plaines : les Québécois n’ont pas boudé Émile Bilodeau et leur fête nationale

• À lire aussi: Fête nationale sur les plaines d'Abraham: pas de controverse et une déclaration d’amour à Patrick Norman

Placée sous le thème «On va s’aimer, on va danser», la soirée a débuté en force avec un pot-pourri éclectique et intemporel, allant de «La danse à St-Dillon» à «Entr’deux joints», en passant par «St-Han Quinzou» et «Oxygène». Les fleurdelisés flottaient au vent dans le parc Maisonneuve, alors que la foule avait le cœur à la fête.

Les artistes de la soirée sont allés puiser dans leur répertoire pour trouver des chansons qui allaient trouver un écho auprès du public. «On n’est jamais seul quand on se tient en gang», a lancé Garou, avant d’entamer son grand succès, «Seul», suivi d’Isabelle Boulay qui nous a plongé en «Fin octobre, début novembre».

TOMA ICZKOVITS

Inclusion

La fête nationale est aussi l’occasion de célébrer notre langue, le français de chez nous, mais qui est aussi parlé dans plusieurs provinces canadiennes, jusqu’en Haïti, soulignant au passage la diversité qui caractérise le Québec. Mélissa Bédard l’a démontré avec sa magnifique interprétation de «Le cœur est un oiseau».

Les nations autochtones étaient évidemment représentées pour cette fête de tous les Québécois, avec Scott-Pien Picard, qui a notamment interprété «Nitauassim» en langue Innu. Marjo l’a ensuite rejoint sur scène pour un duo original sur «Les chats sauvages».

Hommage

Garou et Isabelle Boulay ont rendu un vibrant hommage à Jean Lapointe et à son auteur Marcel Lefebvre, les deux étant décédés en novembre dernier, à travers le succès que tout le monde connaît, «C’est dans les chansons». On a ensuite pu voir une archive d’Isabelle Boulay enfant interprétant «Chante la ta chanson», qu’ils ont repris avec plusieurs artistes sur la scène.

TOMA ICZKOVITS

Dans la tradition des spectacles de la Saint-Jean, le rock est omniprésent, et cette année ne change pas la coutume. Justin Boulet, le fils de Gerry, a rejoint Marjo pour chanter «Les yeux du cœur», avant de participer à un medley de succès d’Offenbach. «Ayoye», «Deux autres bières», «Promenade sur mars» et «Chu un rocker» ont finalement résonné à travers le parc Maisonneuve.

Le rappeur Souldia a aussi fait une apparition éphémère avec sa chanson «Valentina».

TOMA ICZKOVITS

Discours inspiré

Lydia Képinski, Isabelle Boulay et Marjo ont uni leur voix pour reprendre l’hymne de Robert Charlebois, «Ordinaire». Trois voix et trois générations pour un numéro très symbolique.

Du haut de ses 98 ans, Janette Bertrand s’est amenée sur scène pour un discours inspiré sur la parole des femmes. «Merci les femmes», a-t-elle lancé. Les hommes changent, mais pas vite. Ça a l’air que c’est difficile de descendre de leur piédestal.»

Elle a également raconté que le drapeau québécois n’existait pas quand elle est née, il est arrivé seulement en 1948. «Québécois, nous sommes Québécois» a clos le numéro, interprété par plusieurs artistes de la soirée.

Notre rockeuse nationale

Avec son énergie contagieuse, Marjo est revenue brasser la cage, prouvant qu’à presque 70 ans (elle les aura en août prochain), elle n’a rien perdu de son énergie. Elle a enchainé «J’lâche pas», «Amoureuse», «Sème la vie», «Je sais, je sais» en duo avec Pierre-Yves Lord, pour terminer avec «Illégal» et «Provocante» devant un public déchainé et admiratif.

TOMA ICZKOVITS

La diffusion télé du spectacle s’est terminée avec un numéro rassemblant quasiment tous les artistes de la soirée sur «La Bastringue».

Prolongations

Mais le spectacle s’est toutefois poursuivi dans le parc Maisonneuve, avec une diffusion exclusive sur le web. L’ambiance était à son paroxysme alors que Mélissa Bédard est revenue chanter «C’est le temps des vacances» avec Fouki, ce dernier a enchainé avec «S.P.A.L.A».

TOMA ICZKOVITS

Devant une foule en délire, Souldia et Jay-Jay ont livré «Feu rouge» et «Malewa». Le public a aussi eu droit à une fusion du rock et du rap avec un duo improbable et incandescent entre Souldia et Justin Boulet sur «Le vide». Un des moments forts de la soirée.

Après un clin d’œil à la mémoire de Michel Côté, le grand spectacle de la Fête nationale à Montréal s’est terminé avec un magnifique medley de chansons françaises, incluant «Formidable» par Marjo, «Ces soirées-là» et «Je danse le Mia» par Fouki et P’tit Béliveau, ou encore «C’est la vie», par Mélissa Bédard.