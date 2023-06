Une agression armée à Sainte-Thérèse fait trois blessés

Une agression au centre-ville de Sainte-Thérèse aurait fait trois blessés, vers 3h, samedi matin.

La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville a reçu un appel peu après 3h concernant une agression possiblement par arme blanche, a rapporté l’inspectrice Karine Desaulniers. L’événement s’est produit près du 27, rue Blainville Ouest, au centre-ville de Sainte-Thérèse.

Les trois victimes ont été transportées dans des centres hospitaliers. On ne craindrait pas pour leurs vies au moment d’écrire ces lignes.

Aucune arrestation n’a été faite pour le moment, puisque l’équipe est toujours au début de l’enquête, a précisé l'inspectrice.

Le service d’identité judiciaire de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De-Blainville se rendra sur les lieux afin d’en savoir plus sur les causes et circonstances de l’agression.