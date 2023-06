Voici 3 obstacles majeurs pour accéder à la propriété, selon une courtière immobilière

Un récent sondage de Royal LePage réalisé par Maru/Blue révélait cette semaine que 35 % des locataires québécois, soit près de 750 000 personnes, souhaitaient acheter une propriété en vue du 1er juillet.

Ils ont toutefois dû renoncer à réaliser leur ambition, tant les obstacles vers l’achat d’une propriété sont nombreux.

Un marché de vendeurs

Le premier obstacle à se dresser contre les ambitions des locataires voulant devenir propriétaires est le déséquilibre actuel du marché.

«C’est encore un marché de vendeurs. L’offre et la demande est encore complètement disproportionné, et beaucoup de gens – même des vendeurs –, voulaient vendre, se disent : "mais où est-ce qu’on va aller?", et donc décident de rester propriétaire», explique en entrevue à TVA Nouvelles Roseline Guèvremont, courtière immobilière résidentiel pour Royal LePage Tendance.

Les taux d’intérêt

Dans le contexte inflationniste actuel, les Québécois et Québécoises ont vu leurs factures gonflées de toutes parts, de sorte que l’achat d’une propriété sans aide est devenu presque impossible.

«La mise de fonds vient généralement d’un don, d’un héritage ou d’une vente de propriété», énumère Mme Guèvremont.

«Donc les gens qui sont locataires ont de la difficulté à se mettre une mise de fonds de côté compte tenu du coût du panier d’épicerie qui augmente, du coût de l’essence, les taux d’intérêt qui augmentent, les taxes foncières qui ont augmenté... ce sont tous des facteurs» qui compliquent l’achat d’une propriété, détaille-t-elle.

Un cercle vicieux

Le coût de plus en plus élevé des logements est un autre obstacle vers l’achat d’une propriété, puisqu’il est encore plus difficile d’accumuler un capital.

«Les gens vont louer pour un coût plus élevé que ce qu’ils voulaient à la base parce qu’ils ne peuvent pas trouver dans leur gamme de prix, donc les gens vont mettre plus de 30 % de leurs revenus bruts pour être capable de se permettre quelque chose dans le secteur qu’ils veulent», explique Mme Guèvremont.

«Il manque 100 000 logements pour répondre à la demande en ce moment des locataires», ajoute-t-elle.

Quelles alternatives?

Dans le contexte actuel, les alternatives afin de devenir propriétaire sont limitées.

«Acheter une propriété à revenus, c’est avoir des revenus qui vont absorber les coûts de la propriété, c’est toujours une bonne option», conseille Mme Guèvremont.

«Des fois, c’est de changer de secteur aussi, donc d’élargir les horizons, et des fois aussi malheureusement c’est de descendre les attentes afin d’être capable d’accéder à la propriété», propose-t-elle encore.