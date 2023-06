Le smog favorise l’apparition de réactions allergènes chez les individus bienportants, avertit une allergologue

Le smog qui surplombe présentement plusieurs régions de la province a des conséquences sur des individus vulnérables, souffrant d’asthme ou d’allergies, par exemple.

Selon une allergologue, le smog peut néanmoins aussi disposer un individu ne souffrant pas d’allergies à développer des symptômes par la suite.

«La mauvaise qualité de l’air, ça influence aussi même les gens qui ne sont pas connus pour de l’asthme», explique à TVA Nouvelles l’allergologue Marie-Josée Francoeur.

Il est en effet important de savoir que le smog se classe parmi les allergènes.

«On a une réactivité immunologique envers un allergène, que ce soit les pollens, les acariens de la poussière, les animaux... tout ça va déclencher une réaction immunologique», détaille Mme Francoeur.

Comme la cigarette, le smog irrite les muqueuses oculaires, nasales et pulmonaires.

Ça va amplifier, si on veut, les symptômes chez les asthmatiques, mais ça peut aussi être un phénomène très irritatif pour les gens qui n’avaient aucun symptôme et les prédisposer à développer des symptômes par la suite. Ça fragilise les voies respiratoires et rend les gens plus à risque d’être sensibilisé aux différentes particules allergènes», explique encore l’allergologue.

Pour éviter les problèmes de santé, les experts suggèrent aux citoyens de limiter leur exposition au smog.

-Porter un masque lorsqu’on est à l’extérieur

-Utiliser un purificateur d’air

-Fermer les fenêtres

-Éviter les activités extérieures

Selon le météorologue Gilles Brien, marcher dans les rues de Montréal et de Québec dimanche équivaut à entrer dans une pièce où se trouvent cinq à six fumeurs.