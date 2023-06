Météo au Québec: du temps ensoleillé et du smog pour dimanche

Le long week-end de la Fête nationale se termine avec une température assez ensoleillée, mais surtout marquée par un avertissement de smog qui touche la majorité de la province, dû aux feux de forêt.

Le temps sera aussi très humide pour certaines régions. C’est notamment le cas de la grande région de Montréal, qui aura un temps ensoleillé et qui se verra frôler les 35 degrés avec le facteur humidex, selon les prédictions d’Environnement Canada.

Les Laurentides, la Capitale-Nationale et le secteur de Baie-Comeau auront la chance d’avoir du soleil pour la journée, avant de recevoir des précipitations en début de semaine. La région de Québec sera toutefois affectée par de la fumée généralisée en matinée.

D’autres régions assisteront plutôt à une alternance de soleil et de nuages, comme la Montérégie, l’Outaouais, l’Estrie et le secteur de Sept-Îles. Des risques d’averses et d’orages sont aussi au menu.

Les citoyens qui habitent dans des régions plus durement touchées par les feux de forêt devront vivre avec de la fumée généralisée, selon Environnement Canada. Cette température visera surtout l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’avertissement de smog émis par Environnement Canada concernera aussi les villes de Gatineau, de Montréal, de Québec ainsi que leurs alentours. Il touchera donc presque toute la province.