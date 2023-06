7 mois de cauchemar: Elisabetta Fantone se confie à propos de son bébé né prématurément

Lorsqu’Elisabetta Fantone a donné naissance à un bébé prématuré de 2,1 livres à 28 semaines de grossesse en octobre dernier, c’était le début de 7 mois de cauchemar pour l’actrice et artiste peintre qu’on a connue dans Loft Story et XOXO. Elle a choisi de s’ouvrir sur ce sujet émouvant, ne serait-ce que pour aider une seule femme qui vivrait la même chose.

«Aujourd’hui, je veux dire que j’ai souffert, mais aussi montrer qu’on s’en remet», explique Elisabetta Fantone en entretien avec Le Journal depuis Miami, où elle habite désormais avec son mari et ses deux enfants.

La comédienne de 40 ans qu’on a pu voir dans les films Papa est devenu un lutin et Big Eyes (Les grands yeux) de Tim Burton, avait déjà une fille, Abigail, 6 ans, lorsqu’elle est tombée enceinte de son deuxième enfant.

«J’ai donné naissance à ma fille de manière naturelle et ce fut merveilleux, dit-elle. Je voulais reproduire cette même expérience avec mon fils. Être enceinte des deux enfants était facile, sans nausée, sans manque d’énergie, de belles grossesses.»

Photo courtoisie Elisabetta Fantone

Complications

C’est en rentrant d’un voyage en Californie qu’Elisabetta sent des contractions pendant la nuit, puis se met à perdre du sang. Craignant de perdre son bébé à six mois de grossesse, elle se rend à l’hôpital pour subir une batterie de tests. On la renvoie chez elle en lui conseillant de se reposer.

D’autres saignements, une échographie, une dose de stéroïde (pour retarder la naissance du bébé) et quelques jours passés à l’hôpital plus tard, elle se retrouve en repos forcé à la maison. Elle devait se rendre à 32 semaines pour assurer la survie de Cody.

«Je suis allée marcher un peu avec mon mari et j’ai senti le bébé sortir dans la rue, raconte-t-elle, émotive. C’était vraiment un cauchemar.»

À l’hôpital, c’est un choc pour la maman quand elle apprend qu’elle va accoucher. Elle doit être anesthésiée et subir une césarienne: ses deux plus grandes peurs. Puis, c’est la panique, car le cordon entoure le cou de Cody.

«Un médecin colombien, à qui je dois tout, a repoussé la tête du bébé à l’intérieur de moi. Ce fut la plus grande douleur de ma vie. Je pensais que j’allais mourir. Il l’a tenu à l’intérieur et j’ai dû être endormie. Tout ce dont je me souviens est d’avoir commencé à prier, même si je ne suis pas religieuse.»

À son réveil, elle apprend que les médecins n’avaient que 13 minutes pour sauver son bébé et elle-même, car elle perdait beaucoup de sang.

«Il pesait 2 livres, il était long, mais tellement petit. Je voyais sa cage thoracique. La culpabilité qu’une mère ressent en voyant cela... Mon médecin m’a dit que je devais arrêter de penser comme cela, car il n’y avait aucune raison. L’important était de sauver mon bébé.»

courtoisie Elisabetta Fantone

7 mois de combat

Bébé Cody aura passé 7 mois à l’hôpital, loin de sa famille. Sept mois pendant lesquels Elisabetta et son mari (le fondateur de l’agence immobilière de luxe The Wealth Group Miami, Patrick Cohen) ne savaient pas si leur bébé allait survivre.

Cody a tout vécu: il a été sous respirateur, a eu une transfusion sanguine – un cadeau de sa maman – et a attrapé le virus respiratoire syncytial (attaquant les poumons). On l’a aussi changé d’hôpital lorsqu’il a cessé de respirer en pleine nuit, a dû être réanimé et a subi une opération d’urgence pendant laquelle on lui a découvert une hernie.

«Tout cela m’a tellement perturbée, raconte la mère. Je n’étais pas sûre que j’allais mentalement survivre.»

Bébé Cody, qui s’est mis à aller mieux et à respirer seul, est rentré à la maison le jour de la fête de son papa. S’il a attrapé un autre virus et a dû être à nouveau hospitalisé pendant onze jours, le petit combattant est finalement passé au travers.

Son âge réel est de 8 mois et demi, mais son âge corporel est de 5 mois et demi, car il a continué à se développer sous incubateur pendant ses premiers mois de vie.

Il est donc âgé de 5 mois et demi dits «corrigés» et doit continuer à prendre des médicaments chaque 12 heures.

courtoisie Elisabetta Fantone

Parler pour aider

L’actrice qu’on peut voir en ce moment dans le film MobKing sur Amazon et Apple TV explique avoir cherché en vain des témoignages et des ouvrages pour la réconforter pendant les mois difficiles. Le 17 mars dernier, elle a décidé de publier un long message sur Instagram accompagné d’une photo de son fils sous respirateur à l’hôpital.

«C’est ma fille qui m’a dit: “Maman, tu risques d’aider quelqu’un”. Mon mari aussi. Il y a tellement de mères et de parents qui m’ont écrit pour me confier qu’ils avaient vécu la même chose. Cela m’a aidée et a aidé les gens.»

Cody pèse aujourd’hui 14 livres. Sa mère affirme avoir envie d’écrire pour ne pas oublier. «Je veux qu’il connaisse son histoire», ajoute celle qui aimerait aussi réaliser un documentaire sur le sujet.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Qui est Elisabetta Fantone?

-On a connu Elisabetta Fantone comme candidate à Loft Story 2 en 2006.

-Elle a fait partie des juges à l’émission XOXO en 2018.

-La jeune femme est devenue artiste peintre à Miami. Elle peint des personnalités connues dans un style pop à la Andy Warhol. Elle a notamment fait parvenir de ses toiles à Céline Dion, aux Kardashian et à Muhammad Ali.

-Elle est aussi actrice. On a pu la voir dans les séries télé Blue Mountain State, The Glades et Paper Empire, ainsi que dans le film de Tim Burton Big Eyes et dans MobKing présentement sur Amazon et Apple TV.