À 75 ans, elle est la référence en jeux vidéo à Trois-Rivières

Louer un film ou acheter un jeu vidéo usagé chez Michelyne, c'est le plaisir qu'ont eu cinq générations dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. À l'âge respectable de 75 ans, Michelyne Béliveau-Touzin s'occupe de sa boutique depuis 1987.

• À lire aussi: À 82 ans, elle coiffe comme aux premiers jours

• À lire aussi: Un chauffeur d’autobus scolaire passionné depuis 50 ans!

Comme jouer aux jeux n'est pas sa grande force, elle a mis sa famille à contribution dans le projet : à l'époque, son mari réparait les consoles et son fils les essayait.

«J'ai acheté un jeu à 70 piastres dans le centre-ville et trois jours après, il l'avait fini. J'ai dit: ''bien je vais aller le changer'' et en fin de compte, ils me redonnaient 27 piastres pour. J'ai trouvé que c'était une perte d'argent énorme», explique la propriétaire du Centre Vidéo jeux Michelyne.

D'où son idée de lancer sa boutique de jeux vidéo et de films usagés à acheter ou louer. Au fil des années, son inventaire a bien changé, mais elle a su se garder à jour. C'est grâce à la communication avec ses clients et sa curiosité qu'elle peut être au fait des nouveautés.

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles



















Lorsqu'un client se présente devant son comptoir et qu'elle n'a pas ce qu'il cherche, faites-lui confiance : elle compte le trouver! Elle est même devenue la référence de plusieurs commerces en grandes surfaces lorsqu'un jeu, accessoire de console ou film est difficile à trouver.

Elle donne beaucoup de mérite à ses fournisseurs de jeux qui lui permettent de réaliser plusieurs miracles. Nintendo, Super Nintendo, Playstation... elle possède surtout tous les accessoires possibles et impossibles.

35 ans plus tard, elle a vaincu un cancer, est en rémission d'un deuxième et la pandémie lui a arraché son mari. Elle tient encore à faire la rencontre de ses clients à son commerce...

«Toute seule à la maison, ce n'est pas vivable... Donc pour moi, c'est ma planche de salut», explique-t-elle.

Et c'est ce qu'elle représente, elle aussi, pour des centaines de trifluviens.