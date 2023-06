À VOIR | Pluies diluviennes: des dommages en Estrie

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région samedi ont causé bien des dommages dans certains secteurs. C'est le cas à Stoke, entre autres, où une partie de la chaussée s'est carrément affaissée.

Un détour de quelques kilomètres a été mis à la disposition des automobilistes. Malgré les dégâts, aucune résidence n’est enclavée. Les travaux, qui dureront quelques jours, sont estimés à plus de 50 000$.

Il s’agit du deuxième incident causé par la météo à survenir dans la petite municipalité en moins de deux semaines. Une partie de la chaussée s’est également affaissée sur le 13e rang Est, il y a quelques jours.

Avec l’accélération des changements climatiques, la pression devient importante pour les municipalités, estime le maire Luc Cayer.

TVA NOUVELLES

«Il va falloir que le gouvernement nous donne un coup de main, a-t-il dit. Exemple, nous avons eu un coup d’eau en 2019 et on a reçu le chèque en 2021. C’est sûr qu’on a une aide gouvernementale, mais il faudra que le gouvernement soit plus rapide pour nous donner un coup de main.»

Les dégâts ne se limitent pas qu’à Stoke. À quelques kilomètres de là, dans le secteur de Beauvoir, des rues et des sous-sols de maisons ont aussi été inondés samedi.