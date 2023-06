«C'est un gros choc»: un restaurant bien connu ravagé par les flammes

La ville de Cap-Chat, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a perdu une de ses institutions phares tôt dans la nuit de dimanche à lundi, alors que le restaurant-bar Valmont plein-air a été la proie d'un violent incendie.

«C'est un gros choc. On le sait que la population est derrière nous. Nous, on pense à nos employés, à tous nos clients réguliers, les gens qui ont pris des vacances dans la région. On sait que ça va être dur pour tout le monde», a témoigné Olivier Chrétien, copropriétaire du restaurant.

L’incendie a débuté vers 3 h 30 lundi matin. Le restaurant est une perte totale. Les causes de l’incendie sont toujours sous enquête.

«À mon arrivée toute la cuisine était déjà un embrasement pratiquement généralisé, a expliqué Éric Savard des services incendies de la Haute-Gaspésie. Nos premières équipes sont arrivées, on a tenté de faire une attaque intérieure, mais ça s'est propagé rapidement.»

Un coup dur pour la municipalité de quelque 2500 âmes, alors que la saison touristique venait tout juste de débuter.

Ce qui nous démarque, outre la qualité de la nourriture et de la restauration, c'est la chaleur des gens autour, a ajouté Marcel Soucy, maire de Cap-Chat.

«C'est la famille, ce sont les petits-enfants que tu vois grandir et qui travaillent en restauration, puis qui finissent par acheter des restaurants comme c'est arrivé.»

«Ça me rend ému quand je vous parle de ça parce que c'est important pour nous autres de se tenir en famille dans la Haute-Gaspésie, puis d'être ensemble, se serrer les coudes dans le cas de malheur, mais en cas de bonheur aussi», a ajouté le maire.

Chaque année, des centaines de touristes de partout dans le monde se donnaient rendez-vous au restaurant. Le Valmont offrait également un service de location d'équipements de plein air.Heureusement, personne n'a été blessé.

Malgré la tristesse les propriétaires assurent qu'ils seront bientôt de retour.

«On remercie toute la population. On sait que tout le monde est derrière nous. [Beaucoup de personnes sont] passées ce matin, puis ça va continuer, a ajouté M. Chrétien.»