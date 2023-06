Hausse du droit spécifique pour les pneus neufs

Le droit environnemental spécifique imposé sur l’achat de pneus neufs augmentera dès cette semaine au Québec. Cette hausse, qui entre en vigueur le 1er juillet, a été annoncée dans le dernier budget du gouvernement provincial pour refléter les coûts réels de leur récupération et du traitement.

Le droit sur les pneus de véhicules automobiles passe de 3 $ à 4,50 $ et à 6 $ sur les pneus de camion. Le droit spécifique n’a pas été augmenté depuis 1999.

Le programme québécois de gestion des pneus hors d’usage, qui s’autofinance, a permis de récupérer près de 8 millions de pneus l’an dernier.

«L’objectif de cette révision tarifaire-là, bien c’est pour refléter les coûts réels du programme qui, comme je le disais, c’est un droit qui était en vigueur depuis 1999, donc qui ont changé beaucoup dans ces dernières années. Donc, c'est pour refléter les coûts actuels du programme et nous permettre de continuer les activités qu’on fait donc notamment la récupération, le transport des pneus, le recyclage», a expliqué la directrice des opérations pneus et consigne, Recyc-Québec, Sabrina Charron.

36 000 demandes sont prises en charge chaque année par Recyc-Québec. Les pneus usagés peuvent être déposés chez plus de 12 650 détaillants à travers la province.

«Si vous avez une occasion de faire du ménage et de rapporter ces pneus-là chez un détaillant, oui on a sept entreprises qui seront très très contentes de recevoir ces pneus-là pour les transformer en produits finis et en produits à valeur ajoutée», a précisé Mme Charron.

En 2022, 100 000 tonnes de matières provenant de ces pneus ont été transformées en différents produits.

«Ces pneus-là vont être transformés en différents produits, selon l’entreprise. Ça peut être des produits, par exemple, comme des tapis agricoles qui vont aider à la production de lait pour l’industrie laitière pour les vaches. On a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans des tapis de dynamitage. C’est sûr que ce ne sont pas nécessairement des produits qui sont utilisés par monsieur madame tout le monde chaque jour. Par contre, il y en a qui le sont, par exemple des produits, des tapis que l’on va mettre dans les marches pour éviter de glisser dans nos escaliers. Ils font aussi des garde-boues. Beaucoup de terrains sportifs aussi. De plus en plus de municipalités vont utiliser des tapis de caoutchouc dans les parcs à l’extérieur pour protéger les enfants quand ils jouent dans les aires de jeux. Donc plusieurs produits qui sont faits ici même au Québec par ces entreprises-là», a soutenu Sabrina Charro.

La masse de pneus hors d’usage s’est accrue dans la province de 20% entre 2015 et 2017.

Le programme québécois de gestion des pneus hors d’usage a été mis sur pied en 1993 par le gouvernement du Québec. Sa gestion a été confiée à Recyc-Québec. L’initiative a permis de récupérer et traiter 2,1 millions de tonnes de pneus.

Ce programme a été créé à la suite de l’incendie d'un dépotoir de pneus hors d’usage à Saint-Amable, où près de 6 millions de pneus ont brûlé durant plusieurs jours.