Il se présente en cour avec le mot «killer» sur ses dents

Un meurtrier de la Floride s’est présenté devant le tribunal, lundi, avec le mot «killer» (meurtrier) écrit sur ses dents, selon le «New York Post».

Lors de son passage en cour, Joseph Zieler a tout fait pour se faire remarquer. En plus de ce qu’il avait écrit sur ses dents, l’homme de 61 ans a prétexté vouloir parler à son avocat avant de lui donner un violent coup de coude au visage. Des huissiers ont rapidement maîtrisé le sexagénaire en le projetant au sol.

L’avocat est tout de même gardé calme, avant de retourner à sa table.

Newest member of Garland's Department of Injustice? Joseph Zieler pic.twitter.com/SiCJyUDuKJ — Tony Sanders, PhD (@TonySandersPhD1) June 27, 2023

De son côté, Joseph Zieler a été reconnu coupable de deux meurtres, avant d’être finalement condamné à la peine de mort. En 1990, il a assassiné une gardienne d’enfants de 32 ans et un garçon de 11 ans.

Les victimes avaient été agressées sexuellement et battues avant d'être étouffées, selon les procureurs. Ce n’est que plus de 20 ans plus tard, en 2016, que l’ADN du meurtrier a permis aux policiers de le relier aux crimes.

Rappelons que la Floride est l’un des 27 États américains avec la peine de mort, selon le «Death penalty information center».