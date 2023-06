Ingérence étrangère: l'Université de Montréal partenaire d'une importante institution militaire chinoise

L’Université de Montréal prend ses distances avec la Chine après que notre Bureau d’enquête l’ait questionnée sur un partenariat qu’elle a signé en 2019 avec l’une des plus importantes universités militaires du régime communiste chinois.

Le Beijing Institute of Technology (BIT) est considéré à « très haut risque » par l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) en raison de ses recherches sur les armes et de sa proximité avec le pouvoir chinois.

Photo tirée de la page Facebook Beijing Institute of Technology

Cela n’a pas empêché l’ancien vice-recteur aux affaires internationales de l’Université de Montréal (UdeM), Guy Lefebvre, de conclure deux protocoles d’entente avec le BIT en 2019, notamment pour la création d’un laboratoire sino-canadien sur la gouvernance de données.

À la même époque, cet institut militaire était pourtant décrit par l’ASPI comme étant l’un des « sept fils de la défense nationale chinoise », sous le commandement direct du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

Photo Facebook BIT

Quelques mois plus tard, en 2020, le BIT était même inscrit sur une liste restrictive aux États-Unis pour avoir acquis ou tenté d’acquérir de la technologie américaine pour le compte de l’Armée populaire de libération.

En entrevue, le recteur actuel de l’institution, Daniel Jutras, a assuré que l’UdeM « ne signerait plus » une telle entente aujourd’hui (voir autre texte ci-bas).

Drapeaux rouges

Ce partenariat entre l’UdeM et le Beijing Institute of Technology a de quoi étonner, puisque le milieu universitaire connaît depuis longtemps l’existence d’universités chinoises qui travaillent main dans la main avec l’armée, selon des experts en sécurité nationale consultés par notre Bureau d’enquête.

«À cette époque, j’avais déjà fait des présentations au gouvernement canadien sur les risques importants que prenaient les chercheurs en faisant affaire avec des universités militaires chinoises», illustre Margaret McCuaig-Johnston, spécialiste de la politique chinoise et ancienne vice-présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Pourtant, en 2019, personne ne s’est opposé à la création d’un laboratoire conjoint avec le BIT. Le vice-recteur Guy Lefebvre et d’autres représentants de l’université ont même fait le voyage jusqu’en Chine pour célébrer ce partenariat.

Photo Beijing Institute of Technology

Le laboratoire n’a finalement mené à aucun projet concret, car «la pandémie est venue contrecarrer les plans initiaux», nous a indiqué l’Université de Montréal.

«On peut se demander pourquoi l’université a accepté d’être approchée par cette institution en particulier, qui est associée à la défense chinoise. Pour moi, cela aurait soulevé un drapeau rouge dès le départ. Même en 2019», affirme Charles Burton, de l’Institut Macdonald-Laurier, qui est aussi un ancien conseiller à l’ambassade canadienne de Chine.

Ce partenariat a été conclu après l’arrestation de la directrice de Huawei, Meng Wanzhou, qui a été suivie de la détention en Chine de deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, en décembre 2018, rappelle aussi M. Burton.

«La Chine a été longtemps attrayante pour les milieux universitaires. Le gros drapeau rouge, pour moi, c’est toute connexion avec le militaire chinois. Les universités canadiennes ne devraient pas avoir des universités militaires comme partenaires, collaborer avec elles ou leur transmettre des données. L’Armée populaire de libération n’est pas notre amie», affirme également Mme McCuaig-Johnston.

Proche de la Chine

En avril dernier, nous écrivions que M. Lefebvre avait des liens étroits avec la République populaire de Chine (voir ci-bas). Il a toutefois effacé récemment presque tout ce qui le reliait à la Chine sur la page qui lui est consacrée sur le site de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, y compris le prix du «Chinese Ambassador» reçu en 2020 de la part du ministère des Affaires étrangères de Chine.

Nos recherches nous ont toutefois permis de découvrir qu’il a voyagé une à deux fois par année en Chine, de 2015 à 2019, pour visiter des institutions chinoises. En 2017, l’ex-vice-recteur a notamment visité la Beihang University, où il a exprimé sa volonté de «renforcer la coopération et l’échange» avec l’établissement.

La Beihang University, spécialisée dans le domaine de l’aviation et de l’aérospatial, fait partie aussi des «sept fils de la défense nationale chinoise» et est proche depuis longtemps des industries du secteur de la défense en Chine.

Une entente a ensuite été signée avec cette université pour explorer les possibilités de faire des thèses communes entre les deux institutions. L’entente est échue depuis janvier 2021, sans qu’elle se soit concrétisée.

C’est également M. Lefebvre qui a négocié pour l’UdeM un don de 800 000$ offert en 2016 à la Faculté de droit de l’université par deux richissimes hommes d’affaires chinois. Nous rapportions au début du mois de juin différents courriels qui montraient que M. Lefebvre tenait en très haute estime ces donateurs.

Or, les dons à l’UdeM ainsi qu’à la Fondation Trudeau auraient été téléguidés par le gouvernement chinois, selon le Service canadien du renseignement de sécurité, rapportait The Globe and Mail en février.

Pourquoi ces rapprochements avec des universités militaires? Pourquoi a-t-il visité si souvent la Chine à titre de vice-recteur? Guy Lefebvre n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

Retraité de l’Université de Montréal, il est actuellement titulaire d’une chaire en droit international à la Zhongnan University of Economics and Law, en Chine.

L’entente ne sera pas renouvelée

La Chine n’est plus un «partenaire privilégié» de l’Université de Montréal comme à l’époque où Guy Lefebvre en était le vice-recteur, assure le recteur actuel de l’institution, Daniel Jutras.

Le recteur Jutras a réagi par écrit aux nombreux liens unissant la Chine à celui qui a occupé le poste de vice-recteur aux affaires internationales et à la francophonie de 2014 à 2020.

«Depuis mon entrée en fonction en juin 2020, la Chine n’est plus un partenaire privilégié comme à l’époque où M. Guy Lefebvre était vice-recteur. Aucune nouvelle entente n’a été signée avec une université chinoise depuis cette date», a-t-il indiqué.

«Aujourd’hui, par exemple, il est clair qu’on ne signerait plus une entente avec une université comme le BIT. Cette entente n’a d’ailleurs pas été suivie de projets de recherche, et il n’y a aucune intention à l’Université de Montréal de mettre en œuvre cet accord-cadre ou de le renouveler», a dit le recteur.

Ce dernier a également indiqué que l’université n’avait pas ouvert d’enquête sur M. Lefebvre. «On ne va pas refaire l’histoire avec le bénéfice de la sagesse rétrospective. Je préfère regarder vers l’avenir et m’assurer que nos pratiques actuelles, dans les relations avec les chercheurs et universités chinoises, respectent les plus hauts standards de sécurité», a dit M. Jutras.

Le recteur Jutras a par ailleurs tenu à rappeler que le contexte international avait beaucoup changé depuis quelques années et que les universités doivent encore s’ajuster.

«Il y a une décennie, toutes les grandes universités canadiennes faisaient des efforts de rapprochement avec la Chine, encouragée en cela par les gouvernements de l’époque. Il faut le dire: on ne peut pas juger les décisions prises à l’époque à partir de ce que l’on sait maintenant. Ceci dit, il faut maintenant revoir ce qui a été fait, et changer nos pratiques pour l’avenir.»

LES NOMBREUX LIENS DE GUY LEFEBVRE AVEC LA CHINE

2022: Devient titulaire de la Wenlan Scholar Chair Professorship en droit international à la Zhongnan University of Economics and Law, en Chine.

2021: Doctorat honorifique en droit de la China University of Political Science and Law.

2020: Remise du Chinese Ambassador Award du ministère des Affaires étrangères de Chine.

2016-2017: Participation à deux rencontres de travail portant sur le droit avec des délégations chinoises présidées par le comité juridique de l’Assemblée populaire de Chine.

2014: Professeur honoraire nommé à vie à la East China University of Political Science and Law de Shanghai.

2011: Fellow du Centre de droit public à l’Institut de droit de la Chinese Academy of Social Sciences.

2011: Remise de la médaille du mérite de la China University of Political Science and Law, institution qualifiée de think tank et supervisée par le Comité central du Parti communiste chinois, selon le German Institute of Global and Area Studies.

Il a également été conférencier à quelques occasions lors d’événements en Chine, en plus de collaborer à une entente de coopération sur la formation des juges avec le National Juges College of China en 2014.

Source: Université de Montréal et curriculum vitae de Guy Lefebvre