«Je ne voyagerai plus jamais avec Air Canada de ma vie», lance une touriste à Montréal-Trudeau

Environ 6000 vols sont retardés et 2200 vols sont annulés lundi, en raison d’une tempête qui fait rage aux États-Unis. Les touristes coincés à l'aéroport Montréal-Trudeau sont exaspérés face à cette annonce.

À l’aéroport Montréal-Trudeau, on compte plus de 174 vols retardés et 69 vols annulés, la plupart provenant d’Air Canada.

Outre la tempête aux États-Unis, le transporteur aérien exprime qu’une autre des raisons de ces annulations et retards serait la pénurie de main-d’œuvre.

TVA NOUVELLES

Ces mesures ne font évidemment pas plaisir aux voyageurs.

«Nous sommes du Mexique. Nous sommes venus ici quelques jours avant d’aller à New York. Le vol est annulé... Je ne voyagerai plus jamais avec Air Canada de ma vie», mentionne une voyageuse.

Pour certains, cela fait plus de trois jours qu’ils sont pris à l’aéroport à l’attente d’un vol. «Il a été annulé samedi soir. Nous devrions partir à 23 heures ce soir. Ça fait trois jours que nous sommes ici», ajoute une dame.