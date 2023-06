La renaissance de Martine St-Clair

Elle tourne actuellement ses Retrouvailles à travers le Québec, lui permettant notamment de se réapproprier ses chansons, mais prépare aussi en parallèle un projet multidimensionnel qui unira ses toiles à ses chansons.

«Ç’a germé en moi cette idée d’allier les deux et de montrer c’est quoi la démarche quand on compose, quand on écrit et quand on chante, et comment tout ça peut se marier [avec la peinture]», a indiqué Martine St-Clair, qui fait de l’art abstrait depuis plus 20 ans.

«Quand j’ai partagé mon idée aux compositeurs avec qui je vais collaborer, ma démarche c’était de faire une chanson et un tableau de connivence, en alliage dans le même espace-temps. Je ne peux pas recevoir une toune et faire le tableau après. Je veux recevoir une musique et concevoir le tableau et les paroles en même temps», a-t-elle expliqué en entrevue avec l’Agence QMI.

Tot’Aime fait d’ailleurs partie de cette première mouture de chansons à s’y inscrire, a ajouté la chanteuse. Cette première pièce, écrite par Lucien Francoeur et composée par Gilbert Montagné pendant la pandémie, est d’ailleurs très évocatrice pour Martine St-Clair. Elle aborde à la fois la lumière, la renaissance et la poursuite d’une quête, de sa mission dans la vie, a-t-elle décrit.

La chanson parle aussi de la couleur moisson, qui inondait sa chambre chez ses oncles à Fortierville, dans le Centre-du-Québec, où elle passait des étés complets à jouer dans les champs quand elle était enfant. Une couleur évidemment très marquante pour l'artiste qui est toujours à la recherche de la lumière, des couleurs et des harmonies qui traduiraient parfaitement sa pensée quand elle crée.

«C’est encore très vif dans mon esprit les réveils tôt chez mes oncles, quand on allait le week-end. C’est cette lumière-là qui se reflétait à travers les champs de blé. Pour moi, c’était comme de la magie qui opérait», s’est-elle rappelée.

«C’est ce que j’aime de l’art abstrait. C’est que tu plonges dans ce sujet-là, comme une conversation! La musique aussi c’est une conversation que j’ai avec un texte, par rapport à mes propres référents», a-t-elle fait valoir.

Les «Retrouvailles» de Martine

Après plus de 40 ans de carrière, Martine St-Clair, qui n’a plus assez de main pour y compter tous ses succès, se réapproprie toujours certaines chansons de son catalogue.

Le fils de Superman fait partie de ces pièces qu’elle n’avait pas rechantées depuis des décennies, malgré la demande persistante de son public.

«C’est dur à chanter parce que c’est d’une émotion extrême. Je ne me sentais pas capable de le faire avant», a-t-elle confié, soulignant qu’elle commençait, pour cette tournée lancée l’hiver dernier, à se la réapproprier.

Il y a aussi ces titres qui font partie de ses incontournables «sur l’amour en état de naïveté» qu’il lui est impossible de passer sous silence, même s’ils ne lui collent plus forcément à la peau. «C’est sûr que de loin je me demandais comment j’allais faire. Ce sont des chansons que je chantais quand j’avais 22, 23, 24 ans...», a-t-elle dit en indiquant qu’elle les interprétait cette fois sans trop se prendre au sérieux, «comme si c’était une personne qui regardait cette fille-là et qui se moquait un peu».

À 60 ans, Martine St-Clair vit actuellement une de ses plus belles tournées. «C’est immense ce que je vis. Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de tournée solo et c’est comme si je me retrouvais, comme artiste, comme chanteuse», a-t-elle lancé, ajoutant qu’elle voyait même son public se rajeunir.

Sachant qu’elle présentera son nouveau projet tableaux-chansons l’année prochaine, elle a d’ailleurs commencé à y tester son concept sur grand écran, et les réactions ont été extraordinaires, a indiqué l’artiste, qui dit également peindre autrement depuis, en musicalité.



À La belle tournée ce lundi

Martine St-Clair parlera un peu plus de ses projets ce lundi, à La belle tournée, à TVA, où elle sera aux côtés de Debbie Lynch-White et de Steve Veilleux.

