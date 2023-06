Les bénéfices de l'exercice quand il fait chaud

Lorsqu'il fait chaud, on peut être tenté de laisser l'exercice de côté.

Bien que vous soyez plus tenté de vous détendre au soleil que d'enfiler vos chaussures de course, il est bon de noter que les bienfaits pour la santé sont nombreux si vous décidez de faire de l'exercice lorsqu'il fait chaud.

Amanda Place, coach personnelle et fondatrice de Sculptrition, a dressé un récapitulatif des avantages d'une séance d'entraînement par temps chaud.

◆ Augmentation de la dépense calorique

S'entraîner par temps chaud peut vous permettre de brûler plus de calories.

« Lorsque votre corps est exposé à des températures plus élevées, il doit travailler plus dur pour réguler sa température interne. Par conséquent, votre rythme cardiaque augmente et votre corps brûle plus de calories pour se refroidir », explique-t-elle.

◆ Amélioration de la forme cardiovasculaire

Les exigences de l'entraînement dans la chaleur peuvent renforcer votre système cardiovasculaire.

« L'exercice dans la chaleur oblige le cœur à travailler plus dur pour pomper le sang et l'oxygène vers les muscles et réguler la température corporelle, explique l'experte. Cette demande accrue renforce votre système cardiovasculaire, améliorant la fonction cardiaque et pulmonaire au fil du temps. »

◆ Amélioration de l'endurance et des performances

Faire de l'exercice pendant l'été est un excellent moyen d'améliorer votre endurance.

« L'entraînement dans des conditions de chaleur oblige votre corps à s'adapter en augmentant la production de sueur, en améliorant la thermorégulation et en renforçant la capacité de votre corps à se refroidir efficacement, explique Amanda Place. En conséquence, votre corps devient plus efficace dans la gestion du stress thermique, et votre capacité de performance en endurance peut s'améliorer. »

◆ Résistance mentale et capacité d'adaptation

S'entraîner sous des températures élevées peut être difficile, mais cela peut avoir un impact positif sur votre bien-être mental.

« La capacité à rester concentré, à conserver sa motivation et à surmonter les obstacles peut aller au-delà de l'entraînement et avoir un impact positif sur d'autres domaines de la vie. S'entraîner sous la chaleur peut améliorer votre résistance mentale et vous préparer à un large éventail de défis physiques et mentaux », explique l'experte.

◆ Un coup de pouce en vitamine D

Si vous vous entraînez en plein air, vous profiterez de la lumière du soleil et ferez le plein de vitamine D, qui joue « un rôle crucial dans le maintien de la santé des os, le soutien du système immunitaire et la régulation de l'humeur ».

Lorsque vous faites de l'exercice par temps chaud, il est important de vous hydrater, de protéger votre peau du soleil et d'être à l'écoute de votre corps.