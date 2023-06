«Les négociations piétinent», selon le syndicat des chauffeurs du RTC

À cinq jours d’une possible grève qui paralyserait complètement le service régulier du Réseau de transport de la Capitale (RTC), le syndicat des chauffeurs de bus (CSN) regrette le fait que «les négociations piétinent».

«L’employeur n’arrive pas suffisamment préparé à la table de négociation et ralentit le progrès qu’on peut faire», a déploré une source syndicale bien au fait du dossier.

D’après elle, «des documents ont été fournis à l’employeur en mai pour travailler sur certains enjeux et le syndicat a eu un retour de ces documents seulement la semaine dernière. Ça fait bientôt trois semaines qu’on a envoyé notre avis de grève et on ne semble pas accélérer la cadence de la part de l’employeur».

Points de presse à venir

Hélène Fortin, présidente du syndicat des chauffeurs, donnera un impromptu de presse ce lundi à 12h30 pour faire le point sur les pourparlers. La partie patronale devrait réagir plus tard en après-midi, puisque le RTC organisera un point de presse portant sur un tout autre sujet à 14h.

Il y a deux semaines, les deux parties ont entamé des négociations intensives sous l’égide d’un médiateur du ministère du Travail.

L’avis de grève du syndicat des chauffeurs concerne la période du 1er au 16 juillet, soit en plein Festival d’été de Québec (FEQ). La convention collective est échue depuis le 30 juin 2022.

Une récente décision du Tribunal administratif du travail (TAT) fait en sorte qu’aucun service essentiel de bus ne serait fourni en cas de grève.

Le RTC n’a pas encore dit s’il en appellera de cette décision, qui a été fortement critiquée par le maire Bruno Marchand.